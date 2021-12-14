Ученые из США разработали глазные капли, заменяющие очки

Глазные капли, обеспечивающие более четкое зрение почти на 10 часов разработали ученые компании Allergan, сообщает портал Med-heal.ru.

По данным представителей этой кампании, для сохранения остроты зрения на протяжении ближайших десяти часов – достаточно всего лишь одной капли данного средства. По этому уникальные капли пилокарпин торговой марки Vuity могут стать настоящим спасением для многомиллионной армии людей, страдающих от пресбиопии (дальнозоркость). Медикамент уже получили одобрение Американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Пресбиопия (дальнозоркость) так же известна, как “старческое зрение”. Люди в возрасте с данной патологией видят более четко предметы на расстоянии, и сталкиваются с достаточно серьезными проблемами при рассмотрении предметов вблизи.

Действие препарата – сужение зрачка и фокусирование зрения на близко расположенных предметах – начинается спустя 15 минут после применения, и продолжается на протяжении почти 10 часов.

Новые капли для улучшения зрения уже прошли клинические испытания. На протяжении трех месяцев 750 добровольцев испытывали действие капель. Результаты исследования показали больше положительных отзывов, чем отрицательных. Многие из участников с восторгом приняли возможность не использовать очки для постоянного ношения, как обычно, это происходит у людей с возрастом.

Однако, некоторые из добровольцев отметили и ряд побочных эффектов после закапывания глаз, таких как покраснение глаз и головную боль. Так же эти капли не могут быть использованы при вождении транспорта в ночное время суток.

И хотя данный препарат уже поступил на прилавки аптек в США, ученые собираются и дальше проводить исследования, чтобы определить, насколько капли для улучшения зрения могут быть использованы при более длительном применении.

Учёные обращают внимание, что данный препарат лишь временно купирует симптомы пресбиопии и не может быть использованным для лечения данного заболевания.

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