Виктория Азаренко

Белорусская теннисистка в течение карьеры пополнила свой банковский счет почти на 34 миллиона долларов.

По сообщению Tennis365.com, больше всего за выступления на корте заработали сестры Уильямс. Виктория Азаренко в этом рейтинге заняла 6-е место.

Вот как выглядит первая десятка самых богатых теннисисток (суммы даны в долларах):

  1. Серена Уильямс (США) – 94.518.971
  2. Венус Уильямс (США) – 42.280.541
  3. Мария Шарапова (Россия) – 38.777.962
  4. Симона Халеп (Румыния) – 37.950.240
  5. Каролин Возняцки (Дания) – 35.233.415
  6. Виктория Азаренко (Беларусь) – 33.773.916
  7. Петра Квитова (Чехия) – 33.420.592
  8. Ангелика Кербер (Германия) – 31.327.924
  9. Агнешка Радваньска (Польша) – 27.683.807
  10. Светлана Кузнецова (Россия) – 25.816.890

На счету Азаренко 21 титул в одиночном разряде. В этом сезоне бывшая первая ракетка мира заработала около полутора миллиона долларов.

Публикация из № 96 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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