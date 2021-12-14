Белорусская теннисистка в течение карьеры пополнила свой банковский счет почти на 34 миллиона долларов.

По сообщению Tennis365.com, больше всего за выступления на корте заработали сестры Уильямс. Виктория Азаренко в этом рейтинге заняла 6-е место.

Вот как выглядит первая десятка самых богатых теннисисток (суммы даны в долларах):

Серена Уильямс (США) – 94.518.971 Венус Уильямс (США) – 42.280.541 Мария Шарапова (Россия) – 38.777.962 Симона Халеп (Румыния) – 37.950.240 Каролин Возняцки (Дания) – 35.233.415 Виктория Азаренко (Беларусь) – 33.773.916 Петра Квитова (Чехия) – 33.420.592 Ангелика Кербер (Германия) – 31.327.924 Агнешка Радваньска (Польша) – 27.683.807 Светлана Кузнецова (Россия) – 25.816.890

На счету Азаренко 21 титул в одиночном разряде. В этом сезоне бывшая первая ракетка мира заработала около полутора миллиона долларов.

Публикация из № 96 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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