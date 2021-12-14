На минувшей неделе российский рубль продолжил рост. Как это отразилось на белорусском валютном рынке и каких изменений основных иностранных валют можно ждать в середине декабря? Об этом Myfin.bу рассказал финансовый консультант Михаил Грачев.

– Пятница поставила точку в валютных торгах не только ушедшей недели декабря, но и за последние две-три недели. Если говорить о долларе США, как самой индикативной валюте, то мы видели, что его курс на протяжении последних двух-трех месяцев менялся, достигая то локальных максимумов, то минимумов. Так, например, в конце октября курс доллара снижался почти до 2,41 белорусского рубля, а в конце ноября поднялся выше 2,55 белорусского рубля. Казалось бы, вот-вот курс выскочит в район 2 рублей 60 копеек. При этом разнонаправленные колебания происходили не только с долларом США, но и со всей валютной корзиной.

Но в итоге ситуация изменилась и на торгах в минувшую пятницу курс доллара снизился до 2,5211 белорусского рубля. Снижение за этот день день составило 0,5%. В целом с начала года доллар США пока что дешевеет – на 2,24%.

До конца текущего года остается три календарных недели. Мировые финансовые рынки уйдут на отдых несколько раньше – это всегда происходит накануне католического Рождества, и потом около 7-10 дней на рынках царит спокойствие. Наш же рынок будет «биться» до последнего дня и до последнего часа.

В общем-то сейчас наблюдается некоторое смягчение внешних факторов. Ранее была отмечена какая-то неопределенность с российским рублем. Он проседал на российском рынке в связи с изменением цен на нефть. Нефть опускалась ниже 70 долларов за бочку. Позже она вернулась в район 75 долларов за баррель. Российский рубль отыграл свои позиции точно так же и вернулся к комфортным значениям для российского рынка – в район 73 российских рублей 50 копеек за доллар США. Вот этот фактор будет доминировать и на нашем внутреннем рынке.

То есть, повторю, внешние факторы смягчились. Цены на нефть стабилизировались выше 75 долларов за баррель. Состоялись видеопереговоры президентов США и России Байдена и Путина. В итоге уменьшилось давление на внешнем контуре на Российскую Федерацию. Все как бы выдохнули, и российский рубль чувствует сейчас себя вполне комфортно. В России инфляция с 30 ноября по 6 декабря замедлилась до 8,28% в годовом выражении (с 8,38% неделей ранее). Так что на этой неделе в пятницу на заседании российского центробанка, если и будет решение об изменении ключевой ставки, то, пожалуй, оно будет минимальным – возможно, в пределах 0,25%.

Кроме этого, на этой неделе состоятся еще два важных заседания: по монетарной политике Федеральной резервной системы США и европейского центробанка. И вот от заседания Европейского ЦБ все ожидают каких-то сюрпризов. Они могут повлиять и на курс евро.

По итогам начавшейся недели доллар с большой долей вероятности останется на текущих позициях, а вот евро может вырасти – от текущих 2,8431 белорусского рубля, может быть, даже в район 2,86-2,87 белорусского рубля.

Российский рубль останется в районе 3,42-3,43 белорусского рубля за 100 российских, или может повыситься до 3,45 белорусского рубля максимум.

Либо возможно сохранение таких своеобразных качелей внутри валютной корзины, когда доллар США снизится чуть-чуть ниже 2 белорусских рублей 50 копеек, может быть, до 2,4950, евро не изменится, а российский рубль может вырасти.

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