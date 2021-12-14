Инцидент произошел в лесной зоне около населенного пункта Тулун в Иркутской области. Семеро охотников, среди которых были генеральный директор компании «Присаянье» Александр Фоменко и его зам Николай Буленков, отправились в тайгу на отдых, пишет Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Бабр Mash.

Как сказано в сообщении канала, весь день у приятелей было застолье, лишь на закате, вооружившись карабинами, они поехали охотиться на волков. Через некоторое время они заметили на снегу волчьи следы.

Местный бизнесмен Андрей Кальченко достал тепловизор, чтобы вычислить зверя, и нашел. Он дважды выстрелил в ту сторону, где прибор показал наличие животного.

Когда охотники ринулись за добычей, то волка не обнаружили. Выстрелы были сделаны по снегоходу, на котором приехали трое пожарных тоже на охоту. Двое мужчин были ранены. Они госпитализированы.

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