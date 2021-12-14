Вечером 13 декабря поступило сообщение о том, что на балконе пятого этажа многоэтажного жилого дома на ул. Октябрьская в Солигорске висит человек, сообщает МЧС Беларуси.

“Когда мы прибыли к месту вызова, мужчина находился с наружной стороны балкона на пятом этаже: одной рукой он держался за створку рамы, а второй – за отлив, – рассказал начальник караула Алексей Галеев. – Мужчина повторял, что нет сил уже больше держаться. Мы быстро развернули автолестницу, я поднялся к нему и за руки, ноги помог ему забраться внутрь балкона”.

К счастью, мужчина не пострадал. Бригадой скорой медицинской помощи он был доставлен в больницу.

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