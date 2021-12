Так, цяпер мы ведаем пра каранавірус значна больш, чым гэта было на пачатку пандэміі.

Навукоўцы прыйшлі да высновы, што большая частка пашкоджанняў у арганізме ў выніку хваробы COVID-19 адбываецца з прычыны дзвюх узаемазвязаных праблем.

Па-першае, гэта шкода, якую вірус наносіць крывяносным сасудам. Яна прыводзіць да ўтварэння згусткаў крыві (тромбаў), памер якіх можа вар’іравацца ад мікраскапічнага да вельмі значнага.

Па-другое, гэта перабольшаная рэакцыя ўласнай імуннай сістэмы чалавека, шторм смяротных клетак-цытакінаў, якія атакуюць паражоныя вірусам клеткі ўласнага арганізма, імкнучыся абараніць яго ад захопнікаў.

Цяперашнія даследаванні і метады лячэння накіраваны менавіта на дзве гэтыя з’явы.

Антытрамбозныя лекі ўжо больш шырока выкарыстоўваюцца ў некаторых бальніцах. Агляд гісторый хваробы 2733 пацыентаў, апублікаваны ў Journal of the American College of Cardiology, паказвае, што гэтыя лекі могуць дапамагчы найбольш цяжка хворым.

«Тое, што выклікае гэты вірус, пачынаецца як вірусная інфекцыя, а пасля становіцца больш глабальным парушэннем імуннай сістэмы і крывяносных сасудаў. Менавіта гэта забівае людзей, – кажа прафесар Гарвардскай медыцынскай школы Мандып Мегра. – Наша гіпотэза грунтуецца на тым, што COVID-19 пачынаецца як рэспіраторны вірус, а забівае як сардэчна-сасудзісты».

Як уплывае на вірус навакольная тэмпература?

Ніяк. Няма падстаў лічыць, што халоднае надворʼе можа забіць новы каранавірус ці іншыя хваробы. Ніяк не абараняе ад інфіцыравання вірусам COVID-19 і гарачая ванна.

Нармальная тэмпература цела чалавека застаецца на ўзроўні 36,5–37°С незалежна ад вонкавай тэмпературы і надворʼя.

Як доўга ў арганізме захоўваюцца антыцелы да каранавіруса?

Першыя даследаванні людзей, якія перахварэлі на COVID-19 у самым пачатку эпідэміі, паказваюць даволі трывожныя вынікі: антыцелы да віруса прысутнічаюць у арганізме чалавека нядоўга.

Даследаванне былых хворых на каранавірусную інфекцыю праводзілася ў Кітаі і паказала, што прысутнасць антыцелаў да каранавіруса рэзка скарачаецца ўжо праз 2–3 месяцы. Прычым гэта тычыцца як людзей, у якіх былі сімптомы хваробы, так і тых, хто перанёс вірус бессімптомна, паведамляе агенцтва Ройтэрз.

Некаторыя спецыялісты, як, напрыклад, вірусолаг з Ганконга Цзінь Дунянь, мяркуюць, што трэба ўлічваць і іншыя складнікі імуннай сістэмы. Напрыклад, некаторыя клеткі запамінаюць, як яны процідзейнічалі вірусу, і могуць уключыць гэтую памяць пры паўторным заражэнні. Але навукоўцы пакуль не ведаюць, ці распаўсюджваецца гэта на каранавірус.

Якая рызыка перадачы каранавіруса ўнутры аўтамабіля?

Новае даследаванне паветраных патокаў у салоне машыны дае ўяўленне, наколькі пасажыры і кіроўцы рызыкуюць заразіцца каранавірусам, калі адзін з іх хворы.

«Нават калі вы носіце маску на твары, вы ўсё роўна атрымліваеце мікраскапічныя аэразолі, якія вылучаюцца кожны раз, калі нехта побач з вамі дыхае», – кажа Варгезэ Матгаі, фізік з Масачусецкага ўніверсітэта.

Даследчыкі мадэлявалі ўнутраны паветраны паток аэразоляў у машыне тыпу Toyota Prius на хуткасці каля 80 кіламетраў у гадзіну і пры ўмовах, калі вокны былі адчынены або зачынены ў розных камбінацыях. Кандыцыянер быў уключаны ва ўсіх выпадках.

Не дзіва, што хуткасць вентыляцыі была самая нізкая, калі ўсе чатыры шыбы былі зачынены. У гэтым сцэнарыі ад 8 да 10 працэнтаў аэразоляў, якія выдыхаліся адным з пасажыраў, дасягалі іншага чалавека.

Аўтамабіль – адно з самых небяспечных месцаў.

Ці абараняюць ад новага каранавіруса вакцыны ад пнеўманіі?

Не. Вакцыны супраць пнеўманіі, такія як пнеўмакокавая вакцына і вакцына супраць гемафільнага грыпу тыпу B (Hib), не абараняюць ад новага каранавіруса.

Вірус настолькі новы і адрозны ад іншых, што яму патрэбна ўласная вакцына. Даследчыкі спрабуюць распрацаваць вакцыну супраць 2019-nCoV, і Сусветная арганізацыя здароўя падтрымлівае іх намаганні.

Але, хоць вакцыны супраць пнеўманіі не эфектыўныя супраць 2019-нCoV, вакцынацыя супраць рэспіраторных захворванняў настойліва рэкамендуецца для аховы здароўя.

Ці з’яўляецца алкаголь сродкам прафілактыкі каранавіруса?

Вера ў тое, што моцныя напоі тыпу гарэлкі і віскі могуць служыць сродкам прафілактыкі каранавіруса SARS-Cov-2, прывяла да таго, што ў Кітаі ў першыя месяцы эпідэміі падскочыла спажыванне алкаголю, а ў Іране, дзе спіртное забаронена зусім, былі выпадкі масавых атручэнняў падпольнай сівухай.

Магчыма, гэтыя чуткі паўсталі пасля шэрагу публікацый, у прыватнасці ў кітайскай прэсе, аб тым, што яшчэ на ранніх этапах вірусолагі выявілі: каранавірус SARS-Cov-2 больш уразлівы да ўздзеяння алкаголю, чым іншыя смяротна небяспечныя яго суродзічы SARS і MERS. Але гаворка ішла толькі аб праціранні паверхняў спіртавымі растворамі, а не пра ўнутранае ўжыванне.

Адмыслоўцы зазначаюць, што спіртное дапамагае хутка заснуць, але затым алкаголь парушае фазу глыбокага сну, калі цела і мозг расслабляюцца больш за ўсё, і чалавек можа прачнуцца сярод ночы і да раніцы мучыцца бессанню.

Алкаголь – гэта дэпрэсант, таму тыя, хто пачынае піць больш, чым звычайна, могуць раптам апынуцца пад уздзеяннем уласных негатыўных думак. Ужыванне алкаголю для зняцця стрэсу можа толькі ўзмацніць агульнае пачуццё ўстурбаванасці і трывогі і ў цэлым пагоршыць настрой.

Да таго ж, адзначаюць эксперты, не заўсёды лёгка заўважыць пачатак алкагольнай залежнасці ў самога сябе.

