Дело Чижа сегодня, наверное, как никакое другое, обросло большим количеством слухов, мифов и сплетен. Никто толком не знает, за что его в очередной раз задержали, что ему инкриминируется и вообще в каком состоянии сегодня находится компания, которую он создал.

«Народная Воля» собрала все факты, которые известны на сегодняшний день по делу основателя группы компаний «Трайпл».

Где находится бизнесмен?

Пару месяцев назад в некоторых медиа опубликовали информацию о том, что Юрия Чижа выпустили под домашний арест. Но адвокаты бизнесмена ее оперативно опровергли.

Недавно в интернете обсуждали другую новость: якобы бизнесмена отправляют на принудительную психиатрическую экспертизу в Новинки. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда. Ну как в такое не поверишь?

Оказалось, ни о каких Новинках речь не шла вовсе. Адвокат Чижа подал стандартную жалобу на очередное продление меры пресечения и попросил отпустить своего подзащитного из-под стражи, так как он погасил ущерб, а новых претензий к нему нет. Это стандартная процедура, которую используют все адвокаты. Она относится к определенной главе процессуального кодекса, где перечислен еще ряд иных процедур: обжалование на направление в психиатрическую больницу и так далее. И секретарь суда, видимо, просто скопировала всё это одним махом и таким образом в объявлении по делу Чижа появилась информация, которая к нему никакого отношения не имеет. Но она мгновенно разлетелась по интернету, и создалось впечатление, что из Чижа хотят сделать психически нездорового человека. Некоторые вообще решили, что Юрий Чиж уже в больнице, а адвокат пытается его оттуда вытащить. Хотя ничего подобного не было и в помине!

Так всё-таки где же сейчас находится Юрий Чиж? Под домашним арестом или в СИЗО КГБ?

С марта этого года Юрий Александрович живет в «американке». Покидал следственный изолятор он всего на несколько недель: в апреле Чиж серьезно заболел коронавирусом, и его отправили лечиться в госпиталь КГБ.

Сегодня Юрий Чиж шутит, что никогда не был в столь хорошей форме, как сейчас. Известно, что раньше он периодически боролся с лишним весом, пробовал разные популярные диеты, занимался спортом – сам об этом рассказывал в интервью «Народной Воле». Однако в СИЗО КГБ ему удалось сбросить лишние килограммы безо всяких новомодных диет.

В изоляторе Чиж старается поддерживать свою спортивную форму, занимается физкультурой. В общем, не унывает, насколько это возможно в условиях СИЗО.

С кем сидит?

В следственном изоляторе КГБ сегодня собралась довольно приличная публика: банкиры, политики, публицисты, бывшие чиновники, экс-директора некоторых предприятий. С кем из них сидит Юрий Чиж? Созданы ли для него особые условия? Может ли миллионер потребовать себе отдельную камеру с душем и форточкой на волю?

В 2016 году, когда Чиж впервые сидел в СИЗО КГБ, кто-то пустил слух, что обеды в камеру ему доставляют из ресторана «Золотой гребешок». И что на свою тюремную жизнь он совсем не жалуется. Близкие Чижа говорят, что это чушь. И тогда, и сейчас никто никаких поблажек известному бизнесмену не делал. Весной этого года, как только он заехал в камеру, там уже было четыре человека, поэтому первое время ему приходилось спать на полу на обычном матрасе поверх деревянного щита. Довелось Чижу посидеть и в одиночной камере.

Уже несколько месяцев Юрию Александровичу пытаются передать телевизор. Не берут! Говорят, не все камеры приспособлены для этого, и Чиж сидит как раз в одной из таких.

Но нельзя сказать, что Чиж полностью оторван от информации. Он много читает. Заказывает книжки из Центрального книжного магазина, как и остальные заключенные. Выписывает практически всю прессу, которую только можно. Некоторое время, правда, Чижу не передавали газеты – его адвокатам пришлось по этому поводу написать не одну жалобу.

Возможно, на бизнесмена, как и на любых других сидельцев, пытаются воздействовать самыми разными способами и методами, чтобы он признал свою вину. Чиж же твердо стоит на своем: «Никакого умышленного криминала я не совершал!»

Что инкриминируют?

Известно, что Юрия Чижа обвиняют в неуплате налогов.

В 2016 году Чиж около шести месяцев просидел в СИЗО КГБ. По словам экс-главы КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по уголовному делу составляла около 12 миллионов долларов (причем около 10,5 из них – это прямой долг БЕЛАЗу, который был полностью им закрыт).

Чижу грозило до 12 лет лишения свободы, однако до суда дело не дошло. Бизнесмен оказался на свободе, полностью погасив инкриминируемый ущерб.

«Все решения по данному уголовному делу приняты в строгом соответствии со статьей 88-1 Уголовного кодекса Беларуси «Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплаты дохода, полученного преступным путем», – комментировал дело Чижа в 2016 году пресс-секретарь КГБ Беларуси Дмитрий Побяржин. – В государстве существует единый подход в расследовании финансовых преступлений независимо от личности. Если подозреваемый вину признал и возместил ущерб, то отпадает необходимость его дальнейшего содержания под стражей».

С чем связано новое уголовное дело в отношении Чижа?

В «Трайпле» говорят, что нового дела нет – внезапно решили стряхнуть пыль со старого. И речь, скорее всего, идет о тех же событиях, за которые Чиж уже когда-то держал ответ перед следователями, но тогда этот эпизод, грубо говоря, не оцифровали в деньги. Следователи не нашли ничего, что можно было бы предъявить Чижу. Однако спустя годы этот же эпизод переоценили и выставили обвинения. ДФР провел проверку и составил акт, в результате которого был насчитан дополнительный ущерб – около 2 миллионов 200 тысяч белорусских рублей. Стоит отметить, что эти деньги уже заплачены в доход государства. И новый эпизод появился в деле Юрия Чижа лишь осенью этого года, а арестовали его в марте 2021 года.

«В 2012–2014 годах Юрий Чиж и подконтрольные ему компании были со всех сторон обложены санкциями, – говорят в «Трайпле». – И в этот непростой период для себя он умудрился продать за рубеж карьерную технику – по согласованию с правительством. Но продал ее не от имени «Трайпла», а от другой компании. И это ему также выставили как обвинение. Но тогда по этой логике сегодня можно посадить руководителей многих других белорусских компаний, которые вынуждены как-то крутиться в условиях тотальных санкций и продавать свою продукцию на внешние рынки».

За что арестовали?

Это было бы смешно, если бы не было так серьезно: официальная причина задержания Юрия Чижа весной этого года – нарушение подписки о невыезде. Вначале и Чижу, и его адвокатам казалось, что это какое-то недоразумение, разберутся и отпустят. Никто толком не понимал, что, собственно, случилось. И лишь к осени (!) уголовное дело приняло новый оборот и даже успело обрасти еще двумя эпизодами.

Оказавшись на свободе в 2016 году, Чиж ни от кого не скрывался, вел свой привычный образ жизни, не собирался эмигрировать. Каждый свой выезд за пределы Беларуси он согласовывал со следователем по телефону. Как оказалось, уголовное дело в отношении него не закрыли, а лишь приостановили. И подписку о невыезде никто не отменял. Поэтому Чиж каждый раз накануне очередной поездки звонил следователю и спрашивал, может ли выехать. С разрешения следователя он неоднократно покидал Минск. И всегда возвращался. Чиж ездил в командировки часто, и следователь однажды сказал ему: мол, можете мне не звонить, просто всегда будьте на связи. В один прекрасный момент эта самая подписка о невыезде вылезла Чижу боком.

До сих пор было не ясно, где именно задержали Юрия Чижа. Одни говорили – в аэропорту, когда он вернулся из Москвы, другие – в офисе. На самом деле за Чижом приехали в поселок Логожеск, где он живет вместе с семьей. Бизнесмен уехал из дома в спортивном костюме, взяв с собой лишь телефон. Юрию Александровичу сказали, что нужно проехать в КГБ на беседу. Беседа, надо признать, затянулась…

Кстати, примерно так же Чижа задерживали и в марте 2016 года. Тогда глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал журналистам, что Юрий Чиж «на огромной скорости, 220 километров в час, следовал в сторону литовской границы, потом отправился на брестскую трассу. Мы вынуждены были задействовать план «Перехват», чтобы его задержать и доставить в СИЗО». Однако сам Юрий Александрович опровергает эту информацию. И рассказывает, что в тот день ни от кого не скрывался. У него была рабочая поездка в Сосны на завод «Аква-Трайпл», куда он отправился вместе со своим водителем. К заводу подъехал микроавтобус, и Чижа культурно попросили проехать на беседу в КГБ. По его словам, ни от кого он не скрывался, никуда не бежал, всё время был с телефоном и постоянно на связи.

Если заплатил, то почему сидит?

На этот вопрос ни у адвокатов Чижа, ни у его близких ответа нет. Возможно, кто-то опасается, что он может убежать за границу и отказаться от выполнения взятых на себя обязательств – у «Трайпла» много глобальных незавершенных проектов.

Важная деталь: в 2016 году Юрий Чиж полностью погасил инкриминируемый ущерб. Как и сейчас – насчитанный ущерб им также погашен. В общей сложности в счет возмещения ущерба в доход государства уплачено более 13 миллионов долларов. Погашение ущерба – серьезное смягчающее обстоятельство. По закону, если обвиняемый погасил ущерб и в деле нет никаких других отягчающих обстоятельств, то наказание не может быть назначено более половины от максимума.

Адвокаты просили изменить меру пресечения с содержания под стражей на любую другую, не связанную с арестом. Домашний арест, залог, поручительство – всё что угодно. Но, увы…

Работники «Трайпла» не исключают, что это связано с тем, что он не признает свою вину. А если рассматривать ситуацию строго с точки зрения уголовного права, то следователи должны доказать злой умысел Чижа, потому что неуплата налогов – умышленное преступление. А налоговые ошибки могут быть у всех.

В компании «Трайпл» отмечают, что Чиж строго относился ко всему, что связно с уплатой налогов. И приводят такой пример: когда на одном из совещаний обсуждалась стратегия по какому-то проекту, юристы предлагали ему разные варианты действий. Он им ответил примерно так: мол, мне некоторые умники, которые сидели за этим столом, тоже говорили, что всё будет идеально, комар носа не подточит, а потом все дружно в 2016 году поехали в следственный изолятор. Поэтому делайте так, чтобы всё было по закону.

Ушел в банкротство, потому что не хочет платить долги?

Есть мнение, что арест Чижа может быть связан с решением «Трайпла» уйти в банкротство – об этом было публично объявлено в мае 2020 года. Вполне может быть, что в верхние эшелоны власти новость о банкротстве «Трайпла» преподнесли под таким соусом: мол, Чиж пытается избавиться от оплаты долгов, дела у него идут совсем плохо, денег нет, поэтому он и решился на эту хитрую махинацию.

«Хотя на самом деле поход в банкротство делается для того, чтобы максимально раскрыться, показать, сколько активов и долгов, сколько обязательств, во всем честно разобраться, выложив карты на стол», – говорят в «Трайпле».

Если объявить, что какой-то белорусский банк в ближайшее время обанкротится, завтра же там будет стоять толпа людей, желающих забрать свои вклады. Примерно так случилось и тогда, когда «Трайпл» объявил о банкротстве: ситуация спровоцировала исполнительные производства, повышенные проценты по кредитам – это всё шло валом!

После того как «Трайпл» ушел в банкротство и начались проверки Госконтроля, в компанию одновременно нагрянули 27 проверяющих! И это не считая тех, кто параллельно проверял филиалы и все компании, связанные с «Трайплом». А вообще за последние пять лет в «Трайпле» уже прошло около двух десятков проверок разного уровня.

«Никто не разбирался, что, например, у того же Березовского завода силикатных изделий не банкротство, а санация, – говорят в «Трайпле». – И, если всё будет сделано по закону, завод рассчитается со всеми долгами и будет нормально работать. Но на это нужно время. Активы у Чижа не в заграничных банках – они все в Беларуси, на виду. Только дилетанты могут говорить, что при помощи банкротства можно спрятать какие-то активы в виде недвижимости…»

Кстати, по делу о банкротстве «Трайпла» назначен антикризисный управляющий – по представлению Комитета госконтроля. Это, можно сказать, редчайший случай – из ста подобных дел вряд ли найдется еще одно такое со спецпредставлением! Судья отклонил пять кандидатур, которые сам «Трайпл» предложил в качестве антикризисных управляющих. При таком контроле со стороны государства есть надежда, что в деле «Трайпла» всё будет сделано строго по закону.

Чиж – нищий?

Сегодня некоторые бизнесмены, когда речь заходит о Чиже, машут рукой: «Юра банкрот, с него уже нечего взять…» Действительно ли это так?

Финансовое положение «Трайпла» плохое не потому, что в главном офисе компании дурно идут дела. Дело в том, что «Трайпл» поручался за группу компаний, входящих в холдинг: те же Березовский и Малоритский заводы, магазины «Простор», которые попали в нехорошую финансовую ситуацию из-за событий 2016 года, когда Чижа арестовали и все вдруг перестали поставлять в эту торговую сеть продукцию.

«Трайпл» всегда выступал поручителем по обязательствам тех компаний, которые попадали в сложное финансовое положение, – говорят в компании. – И проблемы самого «Трайпла» как головной компании возникают из-за того, что мы несем обязательства за тех, за кого поручились. Половина обязательств «Трайпла» – это именно обязательства за поручительства. Потому что Чиж, неся ответственность за бизнесы, которые он начинал, подставлял свой основной бизнес, а не прятался в кусты. Даже при всей этой ситуации, что сейчас «Трайпл» отвечает по обязательствам и поручительствам, на сегодняшний день размер долгов и размер активов «Трайпла» примерно одинаковый. И именно поэтому суд принял решение, что «Трайпл» не должен отправляться в ликвидацию – «Трайпл» отправлен в санацию. Чтобы, выполнив определенные процедуры, рассчитавшись с кредиторами, и продолжить свою деятельность».

Сколько после всего этого у Чижа денег останется – это уже другой вопрос. Но говорить сейчас о том, что Чиж – полный банкрот, у него ни копейки денег и в компании всё просто развалилось, – это точно неправильно.

Положение «Трайпла» еще очень сложное и потому, что отношение к Чижу и его бизнесу со стороны государственных структур сегодня совсем не партнерское.

«Ведь когда-то Чиж начинал бизнес с банками и лизинговыми компаниями как партнеры, когда начинали строить заводы, вкладывали деньги, привлекали кредиты, банк же тоже анализировал риски, – отмечают в «Трайпле». – А сейчас, когда тот же завод оказался в банкротстве в связи с определенной конъюнктурой рынка, банк занял позицию: мол, я вам денег дал, вот вы мне верните с процентами и штрафными санкциями, и сами со своим заводом разбирайтесь. Но ведь мы начинали бизнес вместе, на деньги Чижа и банка. А сейчас банк требует, чтобы ему вернули всё. Банковский бизнес – это тоже бизнес, и он тоже рисковый. Так почему-то за свой риск сегодня отвечает только Чиж, а банк занимает позицию надзирателя и требует вернуть деньги? Явно просматривается управляемость процессами из одних рук.

Многие думают, что Чиж у кого-то что-то взял и не отдает, никто не хочет смотреть на эту проблему с другой стороны: ведь начинали вместе, Чиж и государственные банки, Чиж и государственные лизинговые компании. И, наверное, у каждого банка и компании есть куча отделов, которые анализируют возможные риски и могли их предвидеть…»

Юрий Чиж говорит, что группа компаний «Трайпл» перечислила миллиард долларов в бюджет.

Чего хочет Япринцев?

Как говорят в “Трайпле”, бывший бизнес-партнер и в прошлом друг создателя «Трайпла» Владимир Япринцев снова написал заявление в правоохранительные органы о том, что Юрий Чиж в 2015 году похитил у него деньги.

«Когда Чиж узнал о том, что сын Япринцева заключил договоры и получил около 24.000.000 долларов, но не исполнил обязательства по ним, он попытался помочь Япринцеву, который обязался перед кредиторами сына исполнить все его долговые обязательства, – говорят в «Трайпле». – Чиж решил подставить плечо другу. Летом 2015 года Чиж передал ему крупную сумму денег для урегулирования возникших вопросов. Затем последовал арест Япринцева. И Чиж, исходя из ранее сложившейся практики распоряжения финансами, к сумме от продажи бизнес-активов Япринцева добавил часть своих денег и передал долг кредиторам. Все подтверждающие документы и расписки имеются. Кроме того, Чиж погасил долги сына Япринцева за приобретенный им автомобиль «Бентли», что подтверждается безналичными платежами.

Япринцев, выйдя из СИЗО, сказал, что не просил Чижа делать всё это, и подал заявление в правоохранительные органы о том, что Чиж якобы похитил его деньги. Была проведена не одна проверка – в действиях Чижа криминала не нашли. Далее Япринцев обратился в суд с иском о взыскании этих денежных средств и получил положительное решение по нему. Казалось бы, ситуация исчерпана. Но осенью 2021 года Япринцев снова поднял вопрос о привлечении Чижа к уголовной ответственности за эти же действия. И в этот раз следователи уже нашли в действиях Чижа преступление! И именно из этого рождается новое обвинение для Чижа, по которому предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы до 10 лет. Новое обвинение в том числе позволило продлить Чижу срок содержания под стражей.

В прессе Владимир Япринцев предстает в роли жертвы, говорит, что его предал друг и партнер по бизнесу, что его вынудили продать долю в компании «Трайпл», лишили иных бизнес-активов на очень крупную сумму. Стоит отметить, что Япринцев оспаривал в суде продажу доли в «Трайпле», но сделка признана законной. Однако ни налоговые, ни правоохранительные органы пока не дали оценки налоговой составляющей сделки (ведь продажа доли оформлена по цене в 10.000 раз ниже ее рыночной стоимости).

Япринцев создает себе имидж хорошего отца, который вступился за сына. Япринцев говорит, что «не бьет лежачих». Но так ли это на самом деле?..»

Понятно, что следствие еще во всем разбирается, окончательных выводов и обвинения пока нет, но, похоже, на Чижа сегодня хотят повесить сразу всех собак и сделать из него не только злостного неплательщика налогов, но и вора.

Кстати, Юрий Чиж говорит, что напряженность в отношениях у них с Владимиром Япринцевым возникла задолго до истории с его сыном.

«У него были основания подозревать Япринцева в выводе денег с «Трайпла», – говорят те, кто хорошо знаком с ситуацией. – Например, Япринцев подписывал документы, где «Трайпл» поручался за сделку между другими сторонами, и «Трайплу» потом приходилось платить. Многие вещи уже потом вскрылись, когда стали детально разбираться. Юрий Чиж не исключает, что Япринцев планировал некоторые финансовые схемы. Например, не может не вызывать удивления вот такой факт: сын Япринцева сказал, что проиграл около 31 миллиона долларов на «Форексе». Однако в ходе суда так и не выяснилось, действительно ли все деньги были потеряны на «Форексе»? Получается, парню поверили на слово? Но там огромные суммы, не один и не два миллиона долларов! Одним словом, вопросы есть…»

Когда будет суд?

Юрий Чиж находится в СИЗО КГБ уже больше 14 месяцев – поскольку уголовное дело то же самое, что и в 2016 году, время нахождения в изоляторе тогда и сейчас просто суммируется. А максимальный срок, который его могут держать в изоляторе, – полтора года. Значит, осталось примерно три с половиной месяца до завершения всех следственных процедур. После этого дело либо прекратят, либо передадут прокурору для направления в суд.

Чиж полностью возместил ущерб государству, новых требований от следствия выплатить какие-то суммы компаниям, которые контролирует «Трайпл», на сегодняшний день нет.

Почему не пишет прошение о помиловании?

Сегодня одна из реальных возможностей оказаться на свободе – это прошение о помиловании. Чиж много лет был рядом с Александром Лукашенко: они вместе собирали арбузы, убирали картошку, присутствовали на конкурсах красоты. Можно сказать, не чужие друг другу люди. В 2016 году Александр Лукашенко сам сказал журналистам, что дело Чижа находится на его личном контроле: «Честно скажу, что дело в отношении Юрия Чижа на контроле президента. И не только потому, что он крупный бизнесмен и прочее, – он все-таки недалеко был порой от президента, и многие ассоциировали его поведение с самим президентом. Мне это безразлично? Нет. Я это вам искренне говорю. Поэтому я держу эти вопросы на контроле».

Писал ли Юрий Чиж прошение о помиловании?

Да, писал. Однако в 2016 году он вышел на свободу по ходатайству об изменении меры пресечения. А в 2018 году был вынужден написать ходатайство о помиловании. Как говорят близкие Чижу люди, на него сильно давили, грозили отнять бизнес-активы и акции торгового дома «БЕЛАЗ», забрали футбольный клуб «Динамо», не дали достроить гостиничный комплекс «Кемпински», лишили прав аренды и лизинга по четырем торговым центрам.

В 2018 году прошение Чижа о помиловании не было удовлетворено, но и не было отклонено – вероятно, потому, что на тот момент не подсчитали пеню на сумму ущерба, а также была неизвестна сумма административного штрафа. Когда представили окончательные цифры, Чиж всё оплатил.

Казалось бы, на этом в деле должна быть поставлена точка. Однако почему после просьбы о помиловании и полного погашения ущерба уголовное дело в отношении Юрия Чижа не закрыли, а просто приостановили? Точного ответа на этот вопрос нет. А версий может быть много.

Надо ли извиняться второй раз?

Чиж не признает свою вину, но при этом компания компенсировала насчитанный ущерб. Когнитивный диссонанс?

Нет, жизненная реальность. Если не оплатишь налоги и выставленные претензии, просто заблокируют счет. И деньги всё равно спишут со счета, а заодно разрушат работу предприятия. Поэтому в данной ситуации выбор, честно говоря, небольшой.

Могут ли дело Чижа не довести до суда, применив к нему статью 88-1 «Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем»?

Могут. Но для этого надо написать прошение о помиловании. Юрий Чиж уже писал такое прошение и даже подкрепил миллионами долларов, внесенными в бюджет. И его вроде бы простили. А потом резко передумали…

Со своей стороны, Юрий Чиж по-джентльменски выполнил все поставленные перед ним условия: расплатился по счетам, перечислил миллионы долларов в бюджет, продал акции Торгового дома «БЕЛАЗ» – как говорит он сам – не по рыночной стоимости. А когда понял, что обещанные ему условия не будут выполнены, решил обжаловать сделку о продаже акций в московском суде.

И если первого миллиона извинений от Чижа оказалось недостаточно, чтобы поставить жирную точку в его уголовном деле, то, может, это и объясняет причину, по которой Чиж молчит и пока не собирается извиняться второй раз?

Публикация из № 96 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»