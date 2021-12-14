Более 40 человек погибли и десятки ранены при взрыве цистерны на севере Гаити

По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили травмы в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити, пишет местная газета Le Nouvelliste.

В главной больнице второго по величине города страны находятся десятки раненых. Большинство пострадавших пришлось разместить во дворе больницы из-за нехватки мест. Раненые продолжают поступать и в другие больницы города. Трагедия произошла около полуночи. Автоцистерна попала в ДТП в центральном квартале, после чего большая толпа людей бросилась к ней, чтобы набрать топлива в канистры. Произошел взрыв. Огонь перекинулся на ближайшие жилые дома. В непосредственной близости от места пожара на земле лежали 40 обугленных тел, среди них несколько женщин и детей.

“Пока что мы далеки от составления списка, потому что в сгоревших домах наверняка еще есть погибшие”, – сообщает один из пожарных.

“Мы прошли через ад”, – говорят местные жители.

Пожарные бригады одна за другой пытались сдержать огонь. В течение более чем трех часов пламя было видно почти во всех уголках города.

Точное количество погибших и раненых на данный момент неизвестно.

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