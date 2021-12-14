Бобруйские чиновники и депутаты предлагают за критику властей наказывать «химией»

Об инициативе в своем Телеграм-канале сообщил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

«Обсудили с нашими депутатами проект проекта законопроекта о наказании граждан за отрицание успехов исполнительной власти.

С каждым днем наши города становятся всё лучше и лучше, а страна всё краше и краше! Уже сегодня стоит очередь из десятков тысяч желающих получить хоть временный, но вид на жительство в Беларуси. При этом находятся деструктивные силы, которые ради получения подачек от своих зарубежных хозяев подвергают сомнению успешность нашей страны и эффективность исполнительной власти. Эти вечно недовольные публикуют в своих экстремистских социальных сетях разнообразную чернуху порочащую исполнительную власть. То им очереди в поликлиниках не такие, то лужи, то ямы…Таких, с позволения сказать, «граждан» нужно учить любить Родину. Пусть не в учреждениях закрытого типа, а вот учреждения открытого типа в сочетании с работой на стройках народного хозяйства – именно то, что им доктор прописал.

Вместе мы Беларусь!» – написал Александр Студнев. И сопроводил свою запись аж одиннадцатью красно-зелеными флажками.

АВТОРА!

Александр Студнев в 1997 году окончил Белорусскую государственную политехническую академию, а после – Академию управления при президенте Республики Беларусь.

Начинал карьеру мастером в СУ-76 строительного треста №12 и дошел до председателя комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома. До назначения на должность председателя Бобруйского горисполкома в 2017 году возглавлял ИРУП «Белстройцентр», в задачи которого входит лицензирование и экспертиза в области строительства.

Многие думали, что муковозчики и азарёнки – это какая-то особая категория людей, живущая исключительно в телевизоре и на страницах пропагандистских СМИ. Но нет. Они уже во власти. И Телеграм-канал бобруйского градоначальника тому доказательство.

ИЗБРАННОЕ

Вот что пишет Александр Студнев о себе, о начальстве, о друзьях и врагах (авторские особенности текстов сохранены).

О Лукашенко. Папе и сыне

«Уже второй день нахожусь под впечатлением от встречи с ВИКТОРОМ АЛЕСАНДРОВИЧЕМ, и скажу с присущей мне прямотой. Всё, что ни делает наш ПРЕЗИДЕНТ, получается самого высшего качества».

О председателе Могилевского облисполкома

«Пока польская хунта поливает безоружных беременных женщин, детей и стариков ледяной водой и ядовитым газом наш ГУБЕРНАТОР пожертвовал жертвам коллективного запада свою куртку. Преклоняю голову над этим гуманитарным поступком. Пусть Губернаторская куртка согревает своим теплом тела и души наших мигрантов».

О щедрости души

«Сегодня с утра лично заказал для наших мигрантов, томящихся в лесах на границе под надзором польской хунты, 5 свежайших кебабов. Достаточно было лишь позвонить по телефону и оформить заказ. Уверен, что моему примеру последуют тысячи бобруйчан. Вместе мы Беларусь!»

Об уборке снега в первый снегопад этого года

«Все вместе дадим бой «Бенедикту»! Покажем стихии с англо-саксонским именем наш стойкий бобруйский характер!»

О высылке из Чехии «невъездного» в ЕС главы федерации футбола

«Сегодня все истинные белорусы должны в Национальном аэропорту встречать нашего отважного председателя АБФФ, настоящего полковника Базанова, который провёл сутки в застенках чешской хунты».

Об установке в городе новогодней ёлки

«Сегодня наши коммунальщики на передовой в объявленной нашему народу гибридной войне. Несмотря на многочисленные козни они одну за другой ставят Новогодние ёлки и создают бобруйчанам праздничное настроение!»

О себе

«Вот уже сутки не выходят из головы санкции. Дело даже не в кознях наших западных партнёров, а в мудрости нашего ПРЕЗИДЕНТА, который своевременно распознал угрозу и дал чёткие указания нам – вертикали власти.

Знаете, всё по настоящему великое видеться на расстоянии. Только небольшой круг людей знает как минувшим летом мы вместе с нашим Губернатором колесили по российским регионам в надежде диверсифицировать продукцию промышленных флагманов Бобруйска на рынки братской во всех смыслах нам России.

Сегодня можно откровенно сказать, что мы в очередной раз спасли нашу страну и отвели Беларусь от пропасти».

***

ОТ РЕДАКЦИИ

Кажется, что в белорусской кадровой политике дна просто нет. Достаточно употреблять применительно к Западу слово «хунта», воевать с «англо-саксами» даже при уборке снега, вставлять тезис про «гибридную войну» в новость про установку новогодней ёлки – и ты уверенно будешь держаться на государственной службе.

И эти люди уверены, что мы хотим жить именно в такой Беларуси.

И эти люди хотят по суду наказывать тех, кто ими не доволен.

И эти люди уверяют, что они «отвели Беларусь от пропасти».

Или всё-таки это они нас к пропасти и ведут?..

Именно поэтому нельзя исключать, что бобруйская инициатива отправлять на «химию» тех, кто не доволен работой «вертикали власти» и жалуется на лужи, ямы и очереди в поликлиниках, будет широко поддержана по стране. Почему? Потому что таких Студневых народ не выбирал. Да и вообще, есть ли в Беларуси хоть один орган власти, избранный народом, – это вопрос спорный.

Публикация из № 96 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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