Гражданская панихида по художественному руководителю Национального академического концертного оркестра Беларуси народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу прошла сегодня в Белорусской государственной филармонии.

Напомним, что Михаил Финберг скончался 11 декабря.

Сын известного деятеля культуры Беларуси, Александр Финберг, написал воспоминания о своём отце.

«Дорогой папа… Сегодня наш родной Минск прощается с тобой. Люди плачут и называют тебя человеком легендой, человеком оркестром, Маэстро. Таким ты и был, хоть язык не поворачивается говорить о тебе в прошедшем времени.

Для меня тоже, с самого детства. Мое первое яркое о тебе воспоминание это когда в цирке в зале гаснет свет и вдруг, как ниоткуда, в свете одного прожектора, как будто парящий в воздухе, в блестящем пиджаке, ты… Ты как волшебник взмахиваешь своей палочкой и происходит чудо, начинается представление.

Твоё первое радиоинтервью. Конец семидесятых. Зима, вечер. Квартира на Уманской. Мама чем-то занята на кухне. Я сижу на полу между коридором и полутемным залом. Ты говоришь на белорусском языке. Во времена когда детей музыкантов и военных в школе освобождали от его изучения, ты блестяще владел им.

Ты действительно был патриотом земли белорусской. Я твой сын, и видел своими глазами, как ты мыл лицо колодезной водой на границе Украины и Беларуси, когда мы возвращались из нашей семейной поездки в Одессу. Ты мылся и говорил:

“У нас особая вода, только в Беларуси она такая, чистая и нежная”.

Все знают какой непростой у тебя был характер. Но я знаю, что за маской суровой неприступности скрывается очень ранимый и чувственный человек.

Любящий отец.

Ты всегда был ласков, нежен. Возможно снисходителен. До своего последнего дня, даже когда мне было уже далеко за 40 ты говорил : “Саша будь хорошим мальчиком…” И я старался, бог мне свидетель.

Мой дорогой и любимый папа, я буду помнить тебя таким каким ты был. Настоящим. Живым».

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