Взрыв в гимназии при Серпуховском женском монастыре: пострадали семь человек

В результате взрыва в православной гимназии при Серпуховском женском монастыре ранения получили семь человек, сообщает телеграм-канал Baza.

Сегодня утром, пока в гимназии шла утренняя молитва, молодой человек пришёл ко входу с бомбой. Кроме СВУ с собой у нападавшего также было мачете и несколько сумок. По предварительным данным, устройство могло сдетонировать случайно – бомба взорвалась, когда рядом со входом почти никого не было.

Среди пострадавших шесть детей. Их доставили в больницу, к счастью, они не получили серьезных травм.

Серьезно пострадал сам нападавший. Ему при взрыве оторвало ногу. Сейчас он находится без сознания.

На месте ЧП работают взрывотехники и кинологи – не исключено, что он мог оставить другое СВУ.

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