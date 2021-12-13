Возможна новая эпидемия вслед за коронавирусной

Доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского ГМУ, кандидат биологических наук Мария Орлова – одна из немногих в мире и единственная в России специалист, изучающий паразитов, живущих на летучих мышах, поэтому пандемия для нее – важная тема для исследований.

По словам паразитолога, пандемия новой коронавирусной инфекции, возможно, не единственная эпидемия с которой придется бороться человечеству. Виной всему – глобальное потепление.

“Трансформация любых экосистем под воздействием климата представляет огромный интерес. Паразиты, как группа, недоизучены, поэтому их роль приобретает особую значимость. Для людей это чревато большими проблемами”, – считает биолог.

По словам Марии Владимировны, в связи с глобальным потеплением целый ряд переносчиков возбудителей опасных заболеваний предположительно будут мигрировать на север, в том числе на территории России. Это, прежде всего, комары рода анофелес – переносчики малярии. Высокие температуры будут способствовать их приспособлению к жизни в высоких широтах.

“Пока в наших регионах не хватало суммарных температур, чтобы анофелес и другие подобные векторы (переносчики) могли тут проживать, было недостаточно тепло для этих видов, – рассказывает ученый. – Малярийного комара обнаруживали в сборах единично, правда, стоит отметить, что систематически. Тем не менее, совершенно явно, что его ареал продвигается на север, а вместе с ним продвигается и ассоциируемый с ним возбудитель – малярия. Да и уровень миграции очень высокий, несмотря на то, что мы жили, и частично продолжаем жить с закрытыми границами. Возбудитель регулярно завозится (только в 2020 году было несколько случаев завоза малярии из Танзании), а с появлением носителя возбудитель успешно продолжит свой жизненный цикл”.

Сложно сказать, какие паразиты с большей вероятностью приживутся в новых климатических условиях, а какие нет. Однако риски появления членистоногих-переносчиков опасных заболеваний, есть.

Летом 2021 года экспертная группа IPCC опубликовала доклад, доказывающий влияние человека на климатические изменения планеты, ведь угроза глобального потепления сегодня – вполне реальна. Ученые начинают задумываться о возможных последствиях такой климатической ситуации, чтобы понять, с чем предстоит столкнуться человеку и его организму.

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