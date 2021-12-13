В Беловежской пуще стартовала зимняя онлайн-подкормка птиц

В Беловежской пуще началась зимняя “онлайн-подкормка” птиц, за которой можно наблюдать с помощью установленной веб-камеры, сообщает пресс-служба Национального парка «Беловежская пуща».

“Веб-камера расположена у кормушки для птиц в д. Угляны в Беловежской пуще. Днем на нее прилетают синицы, гаички, снегири, дрозды и свиристели, сойки и дятлы. Вечером там же кричит серая неясыть, мохноногий сыч. Кормушку порой атакуют белки, норки, выдры, бобры, мыши”, – говорится на сайте Нацпарка.

“В этом году онлайн-подкормка ведется на берегу пущанской реки Лесная, которая с каждым днем все больше покрывается льдом. Для птиц и других зверушек заготовлено много еды: они смогут полакомиться высушенными ягодами рябины, черной бузины, шиповника и калины, заготовлено много зерна, различных семян, яблоки, кукуруза, грецкие орехи, семечки подсолнечника и арахис”, – рассказали в Беловежской пуще.

Экологи приглашают не только наблюдать за жизнью фауны, но и задавать интересующие вас вопросы.

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