В Москве умер кинорежиссер Сергей Соловьев, сообщил “Интерфаксу” источник в его окружении. Причиной смерти он назвал тяжелую болезнь.

В Минкультуры подтвердили, что Соловьев умер. Глава ведомства Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с его кончиной.

Сергею Соловьеву было 77 лет. Он был сценаристом, кинорежиссером, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Его режиссерский дебют состоялся с двумя новеллами по рассказам Чехова “От нечего делать” и “Предложение”. В 1971 он выпустил свой первый полнометражный фильм “Егор Булычов и другие”.

Известны его картины “Чужая Белая и Рябой”, “Сто дней после детства”, трилогия “Асса”, “Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви”, “Дом под звездным небом” и “Анна Каренина”.

Соловьев был лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), государственной премии СССР (1977), народным артистом России (1993).

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