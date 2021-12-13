Правительство сократило перечень социально-значимых товаров вдвое — с 62 до 29 товарных позиций, пишет “Заўтра тваёй краіны”.

Теперь в нем остаются:

Мука пшеничная; Хлопья овсяные; Крупа перловая; Хлеб ржаной, ржано-пшеничный; Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта; Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта; Вермишель, лапша; Говядина (кроме бескостного мяса); Свинина (кроме бескостного мяса); Куры (цыплята, включая бройлеров); Молоко; Кефир; Сметана; Творог жирный; Сыр твердый, полутвердый; Яйца куриные; Масло животное; Масло подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими; Яблоки; Капуста белокочанная свежая; Лук репчатый; Свекла; Морковь; Картофель; Сахар-песок; Каши для детского и диетического питания; Консервы мясные для детского и диетического питания; Сухие молочные смеси для детского и диетического питания; Консервы фруктовые для детского и диетического питания.

Правительство постановило, что с 15 декабря 2021 года ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать в декабре 2021 года — феврале 2022 г. — 0,9%, в марте—декабре 2022 года — 0,3%.

Действие постановления № 713 не распространяется на отношения, связанные с реализацией социально значимых товаров первой необходимости на биржевых торгах и в рамках госзакупок.

С 1 января 2022 года каждое последующее изменение цены возможно с учетом ее допустимого повышения за предыдущий период календарного года. Цены на социально значимые товары первой необходимости, которые до 1 января 2022 года не произведены или не ввозились в Беларусь, устанавливаются юрлицами и предпринимателями по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

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