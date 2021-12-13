Правительство сократило перечень социально-значимых товаров вдвое — с 62 до 29 товарных позиций, пишет “Заўтра тваёй краіны”.
Теперь в нем остаются:
- Мука пшеничная;
- Хлопья овсяные;
- Крупа перловая;
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
- Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта;
- Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта;
- Вермишель, лапша;
- Говядина (кроме бескостного мяса);
- Свинина (кроме бескостного мяса);
- Куры (цыплята, включая бройлеров);
- Молоко;
- Кефир;
- Сметана;
- Творог жирный;
- Сыр твердый, полутвердый;
- Яйца куриные;
- Масло животное;
- Масло подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими;
- Яблоки;
- Капуста белокочанная свежая;
- Лук репчатый;
- Свекла;
- Морковь;
- Картофель;
- Сахар-песок;
- Каши для детского и диетического питания;
- Консервы мясные для детского и диетического питания;
- Сухие молочные смеси для детского и диетического питания;
- Консервы фруктовые для детского и диетического питания.
Правительство постановило, что с 15 декабря 2021 года ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать в декабре 2021 года — феврале 2022 г. — 0,9%, в марте—декабре 2022 года — 0,3%.
Действие постановления № 713 не распространяется на отношения, связанные с реализацией социально значимых товаров первой необходимости на биржевых торгах и в рамках госзакупок.
С 1 января 2022 года каждое последующее изменение цены возможно с учетом ее допустимого повышения за предыдущий период календарного года. Цены на социально значимые товары первой необходимости, которые до 1 января 2022 года не произведены или не ввозились в Беларусь, устанавливаются юрлицами и предпринимателями по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
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