Правительство сократило перечень социально-значимых товаров вдвое — с 62 до 29 товарных позиций, пишет “Заўтра тваёй краіны”.

Теперь в нем остаются:

  1. Мука пшеничная;
  2. Хлопья овсяные;
  3. Крупа перловая;
  4. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
  5. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта;
  6. Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта;
  7. Вермишель, лапша;
  8. Говядина (кроме бескостного мяса);
  9. Свинина (кроме бескостного мяса);
  10. Куры (цыплята, включая бройлеров);
  11. Молоко;
  12. Кефир;
  13. Сметана;
  14. Творог жирный;
  15. Сыр твердый, полутвердый;
  16. Яйца куриные;
  17. Масло животное;
  18. Масло подсолнечное, рапсовое и их смеси, в том числе с другими;
  19. Яблоки;
  20. Капуста белокочанная свежая;
  21. Лук репчатый;
  22. Свекла;
  23. Морковь;
  24. Картофель;
  25. Сахар-песок;
  26. Каши для детского и диетического питания;
  27. Консервы мясные для детского и диетического питания;
  28. Сухие молочные смеси для детского и диетического питания;
  29. Консервы фруктовые для детского и диетического питания.

Правительство постановило, что с 15 декабря 2021 года ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать в декабре 2021 года — феврале 2022 г. — 0,9%, в марте—декабре 2022 года — 0,3%.

Действие постановления № 713 не распространяется на отношения, связанные с реализацией социально значимых товаров первой необходимости на биржевых торгах и в рамках госзакупок.

С 1 января 2022 года каждое последующее изменение цены возможно с учетом ее допустимого повышения за предыдущий период календарного года. Цены на социально значимые товары первой необходимости, которые до 1 января 2022 года не произведены или не ввозились в Беларусь, устанавливаются юрлицами и предпринимателями по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.

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