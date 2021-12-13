Власти Великобритании зарегистрировали первый случай смерти человека, который заразился омикрон-штаммом коронавируса. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Соединенного Королевства, пишет ТАСС.

“К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом”, – отметил глава британского правительства, выступая перед журналистами после посещения центра вакцинации на западе Лондона.

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