Новой «Мисс Вселенная» стала представительница Индии. Финал транслировался в прямом эфире в более чем 170 странах мира. Проходил конкурс в Израиле на побережье Красного моря, в городе Эйлат. В 70-м, юбилейном конкурсе приняли участие девушки из 80 стран.

The new Miss Universe is…India!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/DTiOKzTHl4

Харназ Сандху 21 год, она живет в Чандигархе и работает администратором. В свободное время снимается в кино и подрабатывает моделью. Сандху активно выступает за расширение прав женщин и ограничение выбросов углекислого газа. Она любит готовить, играет в шахматы, занимается йогой, танцами и плаванием.

Девушка получила корону из рук предыдущей победительницы конкурса — мексиканки Андреа Меза. Лалела Мсване (ЮАР) и Надиа Ферейра (Парагвай) заняли второе и третье места соответственно.

The second runner up is…South Africa! #MISSUNIVERSE

The 70th MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE around the world from Eilat, Israel on @foxtv pic.twitter.com/xOtBjXiN8i

— Miss Universe (@MissUniverse) December 13, 2021