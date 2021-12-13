Лукашенко уволил Ермошину

Александр Лукашенко сменил главу ЦИК Беларуси Лидию Ермошину, которая возглавляла комитет с 1996 года. Теперь этот пост займет Игорь Карпенко.
Как сообщает “БелТА”, на пост министра образования Игоря Карпенко рекомендовали председатель палаты представителей национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, а также заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.
А еще назначены пять членов центральной комиссии. Это Елена Балдовская, Вадим Ипатов, Сергей Калиновский, Денис Дук и Александр Южик.
Отставка Ермошиной произошла в преддверии конституционного референдума, который ожидается в феврале 2022 года. Ранее она сама высказывала точку зрения, что оптимальным временем для проведения референдума по проекту новой конституции Белоруссии мог бы стать декабрь 2021 года. Голосование следует совместить с проведением местных выборов, которые должны пройти до 18 января 2022 года, поскольку в этом случае оно потребует минимум дополнительных расходов.
Игорь Карпенко в прошлом работал в отделе воспитательной работы Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Позже стал проректором по воспитательной и социальной работе вуза. В июле 2011 года назначен на должность заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета. В декабре 2016 года стал министром образования.
Игорь Карпенко был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь третьего и четвертого созывов.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!