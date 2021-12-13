Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Беларуси, пишут “РИА Новости” со ссылкой на “Sputnik”.

“Министерство транспорта Литвы предложило наложить санкции на продукцию, импортируемую, закупаемую или следующую транзитом прямо или косвенно из Беларуси. Соответствующие поправки опубликованы на сайте сейма. В тексте документа сказано, что поправки направлены на создание условий для эффективного обеспечения интересов национальной безопасности Литвы”, – пишет Sputnik.

В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании “Беларуськалий”, а “Литовские железные дороги” продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату.

Глава МИД Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта Марюс Скуодис подали заявления об отставке. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг “Беларуськалия” нанесла большой вред репутации государства.