Илон Маск выбран “Человеком года” по версии журнала Time, пишет ТАСС.

Самый богатый человек в мире не имеет собственного дома и в последнее время распродает все свое имущество. Он запускает спутники на орбиту и использует энергию солнца; он ездит на созданном им автомобиле, который не потребляет бензина и почти не нуждается в водителе. По щелчку его пальцев фондовый рынок взлетает или падает. Армия поклонников следит за каждым его словом.

“Этот человек обладает экстраординарным влиянием на жизнь на планете Земля и в перспективе, возможно, на жизнь за ее пределами. От кризиса изменения климата, который угрожает самому существованию [человека], от проблем неравенства до новых границ возможного – никто не воплощает в себе темы этого года лучше, чем человек 2021 года – Илон Маск”, – объявил Эдвард Фельзенталь, главный редактор журнала Time. Он добавил, что влияние Маска на человечество не ограничивается только 2021 годом.

“Практически невозможно не знать Илона Маска из-за его повсеместного присутствия во всех сферах жизни американского общества. У него есть космическая компания, которая доминирует на рынке ракетных запусков, у него есть автомобильная компания, которая доминирует на рынке электрокаров, у него 65 млн подписчиков в Twitter, которых он развлекает своими странными шутками”, – сказала сотрудница журнала Молли Болл, добавив, что одним сообщением в соцсети Маск может повлиять на рынок ценных бумаг или на стоимость криптовалюты. “В этом году он проявил себя во всей красе”, – заключила Молли Болл.

“Цель Илона Маска – поселить человека на других планетах. Его SpaceX заявила о себе громче, чем любая другая частная [космическая] компания в мире”,- пояснил журналист Time Джеффри Клугер.

Другой сотрудник журнала Джон Саймонс отметил, что Маск – не только генеральный директор, но и крупнейший держатель акций компании “Тесла”, которая является одной из самых дорогих в США.