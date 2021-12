С 1927 года в декабре редакция Time объявляет “Человека года” и его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным.

“Человек года” выбирается редколлегией после предварительного отбора кандидатов и дискуссий, в ходе которых сотрудники журнала высказывают свое мнение. Первоначально звание звучало как “Человек года” (Man of the Year), несколько раз журнал объявлял “Женщину года” (Woman of the Year). В 1999 году этот “титул” получил название “Персона года” (Person of the Year), однако в русскоязычных СМИ традиционно используется термин “Человек года”.

Среди обладателей этого титула пять лидеров СССР/России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с президентом США Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).

В 2020 году титул “человека года” получили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. В 2019 году в этой номинации победила шведская экоактивистка Грета Тунберг.