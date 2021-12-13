13 декабря Александр Лукашенко назначил новых губернаторов в Витебскую и Могилевскую области.

Александр Субботин назначен председателем Витебского облисполкома, до этого дня он был вице-премьером Беларуси.

Могилевский облисполком возглавит Анатолий Исаченко, который до сих пор являлся заместителем председателя Совета Республики, а ранее руководил Минской областью.

До этого почти семь лет губернатором Витебской области являлся Николай Шерстнёв. Недавно в СМИ сообщалось, что задержан его сын, который являлся менеджером государственного Торгового дома «Витебск».

Назначая на должность нового губернатора, Александр Лукашенко попросил «не отбрасывать» бывшего губернатора и пообещал, что ни один бывший губернатор «не остается не у дел».

Вместе с тем он заявил, что не может «спокойно смотреть, как решаются некоторые вопросы» в Витебской области. «За эту зиму посмотрим некоторые производственные объединения – эти интеграционные структуры – и сделаем соответствующие выводы», – сказал Александр Лукашенко.

Могилевской областью ранее руководил Леонид Заяц. До этого он являлся министром сельского хозяйства. Теперь Леонид Заяц назначен членом Совета Республики. «Он переживал за Могилевскую область, – заявил Александр Лукашенко. – Здесь тоже нет никакой конспирологии. Леонид Константинович и сам предложил, что готов поработать на другой должности».

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