Беларусь обладает уникальным потенциалом для водородной энергетики

На территории Беларуси расположены породы, пригодные для хранения “зеленого” водорода. Возможно, наша страна в будущем сможет отказаться от газа и нефти и перейти на чистую водородную энергетику, пишет Тhinktanks.

Научная публикация немецкого Института исследований энергетики и климата посвящена потенциалу соляных отложений, в которых может храниться водород. Геологические породы с соляными отложениями имеют естественные ниши (каверны), куда можно закачивать газ.

На карте, составленной институтом, показано большое скопление таких геологических пород с соляными отложениями в Припятском бассейне. Припятские отложения – одни из самых значительных в Европе. На это обратил внимание Алесь Герасименко, журналист, специализирующийся на экологии и экономике.

Потенциально Беларусь может хранить большие объемы водорода, из которых можно будет получать безопасную энергию.

Пока водородные технологии еще слабо развиты в мире, а производство водорода стоит дорого. Но все стремительно меняется. Согласно прогнозам Bloomberg, к 2050 году в нашем регионе (оценка дана для Польши) себестоимость «зеленого» водорода снизится до 1-1,2 доллара за кг. «При таких ценах стоимость энергии, полученной из водорода, равна стоимости энергии от природного газа по цене 300 долларов за тыс. кубов (столько сегодня за газ платят предприятия и население Беларуси)», – подсчитал Алесь Герасименко.

Причем для Беларуси получение энергии из водорода может быть экономически более оправданно, нежели из других возобновляемых источников.

В Беларуси не так много солнца и ветра, как в других областях мира. Но и у нас их достаточно, чтобы обеспечить себя чистой энергией.

Еще в 2018 году группа ученых при поддержке Фонда имени Генриха Бёлля разработала для нашей страны сценарий, при котором к 2050 году 92% электроэнергии может производиться из возобновляемых источников. А в конечном потреблении энергии доля возобновляемых источников возрастет с 6,8% в 2014 году до 80,5% в 2050.

Однако у солнечной и ветровой энергии есть один ключевой недостаток – нестабильность этих источников. Получение энергии из водорода будет лишено этого недостатка.

Поэтому накопление в подземных газовых хранилищах зеленого водорода, произведенного из воды энергией солнца и ветра, – самый перспективный и экономически оправданный метод.

«В перспективе Беларусь может полностью остановить импорт газа и нефти. Солнце, ветер и водород способны закрыть все энергетические нужды», – пишет эксперт.

Безопасно ли?

Водород взрывоопасен. Однако есть рабочие технологии его использования. Toyota, например, уже много лет производит автомобиль Mirai на водородных топливных элементах. Такую машину водитель сам может заправить на водородной заправке по тому же принципу, что и на АЗС. Сеть водородных заправок создана в Норвегии.

Водородные технологии считаются одними из наиболее environmentally friendly (дружественными к окружающей среде) в энергетике. Особенно учитывая, что они характеризуются нулевой эмиссией парниковых газов.

Преимущества подземных хранилищ (ПХГ) газа в том, что их инфраструктура минимальна. «Я был на одном таком хранилище на Берестейщине. Вся внешняя инфраструктура – труба, которая закопана в землю, и ограда вокруг нее примерно на 50 соток. При создании сети ПХГ вмешательство в природу будет минимальным», – отмечает Алесь Герасименко.

«Естественно, что водород может и должен использоваться в промышленных масштабах», – уверен эксперт.

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