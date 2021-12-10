Виноградные косточки могут увеличить продолжительность жизни

По данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни человека составляет 72 года. В основном люди умирают от старости, которая развивается по огромному количеству причин.

Одной из главных причин старения людей геронтологи считают накопление в организме состарившихся клеток. Их принято называть сенесцентными клетками — таковыми они становятся из-за стресса, мутаций или большого количества цикла делений, пишет Hi-News.ru

Сенесцентные клетки перестают делиться, но при этом никуда не исчезают и копятся во внутренних органах. При этом они выделяют в организм группу белков SASP, которые запускают воспалительные процессы и приводят к старению человека. Некоторые из этих клеток подвергаются мутациям, которые снова их активируют. Если иммунитет вовремя не устраняет мутировавшие клетки, возникает повышенный риск развития онкологических заболеваний.

В молодом возрасте с устранением сенесцентных клеток отлично справляется иммунная система. Но с годами естественный процесс очищения становится все менее эффективным.

Ученые уже разработали лекарства, которые могут избавить людей от состарившихся клеток и замедлить старение. Но большинство из них либо не до конца эффективны, либо при больших дозах начинают наносить здоровью вред.

Недавно исследователи из США и Китая нашли в виноградных косточках вещество, которое действует лучше этих лекарств

В 2016 году ученые попробовали очистить от устаревших клеток организмы мышей. Животные были генетически модифицированы таким образом, чтобы их сенесцентные клетки реагировали на определенное вещество и уничтожались.

Таким образом было выяснено, что при очистке организма от старых клеток продолжительность жизни действительно увеличивается. Однако, проводить генетическую модификацию людей запрещено, поэтому ученые не могли просто сделать человеческий организм восприимчивым к определенному веществу. Наоборот, действенное против старых клеток вещество пришлось искать в природе.

На данный момент несколько таких веществ уже найдены — основанные на них лекарства называются сенолитиками. В ходе научных экспериментов было выяснено, что против старых клеток хорошо действуют некоторые препараты против опухолей, сердечные стимуляторы и биологические добавки. Но они не предназначены строго для очистки организма, поэтому мало эффективны или имеют серьезные побочные эффекты.

Польза виноградных косточек

Недавно профессор Сюй Цися (Qixia Xu) и его коллеги из Китая и США сделали важное открытие в этом деле. В ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Metabolism, они взяли несколько клеток из человеческой простаты и обработали их препаратом для химиотерапии — так они сделали их сенесцентными. После этого они начали испытывать на них 46 препаратов на растительной основе.

Они обнаружили, что с устаревшими клетками хорошо справляется экстракт из виноградных косточек. Он не только уничтожает 80% сенесцентных клеток, но и блокирует выделение белков SASP, которые и являются причиной старения.

Чтобы узнать, какое именно соединение в экстракте косточек обеспечивает такой эффект, исследователи разобрали его на отдельные вещества. Оказалось, что активным веществом является процианидин C1 (PCC1), который уже известен своей способностью повреждать ДНК.

В ходе дальнейших испытаний ученые открыли, что PCC1 уничтожает старые клетки в тканях легких, сосудов и так далее.

В конечном итоге, вещество было протестировано на лабораторных мышах. Ученые ввели дозу PCC1 в организмы грызунов в возрасте от 24 до 27 месяцев. По людским меркам это примерно возраст от 75 до 90 лет. Наблюдения показали, что у получивших дозу мышей остаток жизни стал длиннее на 64,2% по сравнению с их сверстниками. Как это вещество работает на людях, на данный момент неизвестно, но ученые надеются, что оно эффективнее существующих сенолитиков.

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