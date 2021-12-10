Изображение носит иллюстративный характер

По данным за 2019 год, средняя продолжительность жизни человека составляет 72 года. В основном люди умирают от старости, которая развивается по огромному количеству причин.

Одной из главных причин старения людей геронтологи считают накопление в организме состарившихся клеток. Их принято называть сенесцентными клетками — таковыми они становятся из-за стресса, мутаций или большого количества цикла делений, пишет Hi-News.ru

Виноградные косточки могут увеличить продолжительность жизни
Изображение носит иллюстративный характер

Сенесцентные клетки перестают делиться, но при этом никуда не исчезают и копятся во внутренних органах. При этом они выделяют в организм группу белков SASP, которые запускают воспалительные процессы и приводят к старению человека. Некоторые из этих клеток подвергаются мутациям, которые снова их активируют. Если иммунитет вовремя не устраняет мутировавшие клетки, возникает повышенный риск развития онкологических заболеваний.

В молодом возрасте с устранением сенесцентных клеток отлично справляется иммунная система. Но с годами естественный процесс очищения становится все менее эффективным.

Ученые уже разработали лекарства, которые могут избавить людей от состарившихся клеток и замедлить старение. Но большинство из них либо не до конца эффективны, либо при больших дозах начинают наносить здоровью вред.

Недавно исследователи из США и Китая нашли в виноградных косточках вещество, которое действует лучше этих лекарств

В 2016 году ученые попробовали очистить от устаревших клеток организмы мышей. Животные были генетически модифицированы таким образом, чтобы их сенесцентные клетки реагировали на определенное вещество и уничтожались.

Виноградные косточки могут увеличить продолжительность жизни
©Wikipedia

Таким образом было выяснено, что при очистке организма от старых клеток продолжительность жизни действительно увеличивается. Однако, проводить генетическую модификацию людей запрещено, поэтому ученые не могли просто сделать человеческий организм восприимчивым к определенному веществу. Наоборот, действенное против старых клеток вещество пришлось искать в природе.

На данный момент несколько таких веществ уже найдены — основанные на них лекарства называются сенолитиками. В ходе научных экспериментов было выяснено, что против старых клеток хорошо действуют некоторые препараты против опухолей, сердечные стимуляторы и биологические добавки. Но они не предназначены строго для очистки организма, поэтому мало эффективны или имеют серьезные побочные эффекты.

Виноградные косточки могут увеличить продолжительность жизни
Изображение носит иллюстративный характер

Польза виноградных косточек

Недавно профессор Сюй Цися (Qixia Xu) и его коллеги из Китая и США сделали важное открытие в этом деле. В ходе научной работы, результаты которой были опубликованы в научном журнале Nature Metabolism, они взяли несколько клеток из человеческой простаты и обработали их препаратом для химиотерапии — так они сделали их сенесцентными. После этого они начали испытывать на них 46 препаратов на растительной основе.

Они обнаружили, что с устаревшими клетками хорошо справляется экстракт из виноградных косточек. Он не только уничтожает 80% сенесцентных клеток, но и блокирует выделение белков SASP, которые и являются причиной старения.

Чтобы узнать, какое именно соединение в экстракте косточек обеспечивает такой эффект, исследователи разобрали его на отдельные вещества. Оказалось, что активным веществом является процианидин C1 (PCC1), который уже известен своей способностью повреждать ДНК.

В ходе дальнейших испытаний ученые открыли, что PCC1 уничтожает старые клетки в тканях легких, сосудов и так далее.

Виноградные косточки могут увеличить продолжительность жизни
Xu et al. / Nature Metabolism, 2021

В конечном итоге, вещество было протестировано на лабораторных мышах. Ученые ввели дозу PCC1 в организмы грызунов в возрасте от 24 до 27 месяцев. По людским меркам это примерно возраст от 75 до 90 лет. Наблюдения показали, что у получивших дозу мышей остаток жизни стал длиннее на 64,2% по сравнению с их сверстниками. Как это вещество работает на людях, на данный момент неизвестно, но ученые надеются, что оно эффективнее существующих сенолитиков.

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