Главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца официально избрали новым канцлером ФРГ. Трансляция с заседания, на котором прошло голосование, опубликована в Twitter бундестага.

Согласно законам ФРГ, канцлер избирается тайным голосованием без прений уже в первом туре. Собравшиеся политики поздравили его с избранием. Шольц получил большинство голосов среди депутатов нижней палаты парламента (всего их 736). 395 голосов Шольц получил на голосовании в бундестаге.

Теперь будущий канцлер поедет на встречу с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего примет присягу в парламенте.

Социал-демократам удалось создать коалицию в правительстве

СДПГ удалось окончательно подписать договор о создании коалиции с партиями «Союз90 / Зеленые» и Свободной демократической партией (СвДП) 24 ноября.

В достигнутом коалиционном соглашении правительство ФРГ обещает в 2023 году вернуться к долговому тормозу, не вводить никаких новых налогов, отказаться от угля уже в 2030 году, модернизировать промышленность и решить социальные вопросы, связанные с отсутствием жилья и детской бедностью.

СДПГ победила на парламентских выборах 26 сентября с 25,7 процента голосов, а консервативный блок ХДС / ХСС набрал всего 24,1 процента. Всего в новый состав бундестага прошли шесть партий, в нем 736 депутатов.

ДОСЬЕ

Олаф Шольц родился в Оснабрюке 14 июня 1958 года. Он получил диплом юриста в Гамбургском университете, а в 1975 году вступил в Социал-демократическую партию Германии.

С 1998-го по 2001 год являлся депутатом бундестага, а с мая по октябрь 2001 года занимал пост министра внутренних дел Гамбурга.

В 2005 году Олаф Шольц стал первым парламентским руководителем фракции СДПГ в бундестаге. Одновременно с этим он являлся генеральным секретарем партии.

С 2007-го по 2009 год Олаф Шольц занимал пост федерального министра труда и социальных дел, а затем стал заместителем председателя СПДГ. В 2011–2018 годах он занял пост мэра Гамбурга. В марте 2018-го Шольц стал министром финансов и вице-канцлером Германии.

В августе 2020 года в Социал-демократической партии Германии решили утвердить Олафа Шольца в роли кандидата в канцлеры. СДПГ обошла на выборах христианских демократов, которые доминировали в Германии с 2005 года.

Олаф Шольц станет первым социал-демократом во главе правительства Германии со времен Герхарда Шредера.

Женат с 1998 года. Супруга Шольца Бритта Эрнст, экономист по образованию, также является политиком, членом СДПГ. Детей у пары нет.

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