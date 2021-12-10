Апелляционный суд Англии и Уэльса 10 декабря разрешил экстрадировать создателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.

Адвокаты Ассанжа имеют право оспорить этот вердикт.

Суд рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только сегодня, сообщает polit.ru со ссылкой на ТАСС.

Из вердикта следует, что судья вернул дело в суд района Вестминстер. Также в вердикте указано, что Ассанж останется под стражей.

В апелляции американские власти оспаривали отказ в выдаче Ассанжа. В январе 2021 года Британский суд отказался экстрадировать его в США. Судья тогда поясняла, что решение связано с тем, что основатель WikiLeaks страдает депрессией и поэтому может совершить самоубийство. После этого решения Ассанж попросил освободить его под залог. Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отказал ему в этом.

Шведские власти в 2010 году обвинили Ассанжа в сексуальных домогательствах и изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. В США Ассанжу предъявили 18 уголовных обвинений. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы за преступления, связанные с раскрытием секретной информации.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»