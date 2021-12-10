«Семена садят не когда захотят, а когда почва будет»

Митрополит Вениамин пригласил вернуться игумена-раскольника.

РПЦ готовит встречу Папы Римского и Патриарха Кирилла. Дату и место встречи пока назвать не готовы, однако глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион историческое событие уже анонсировал.

«В 20-х числах декабря запланирована моя встреча с Папой Римским Франциском. Я предполагаю поздравить его от имени Святейшего патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими церквами. В числе этих вопросов возможная в дальнейшем встреча Папы Франциска с Патриархом Кириллом», – сообщил митрополит Иларион.

Напомним: предыдущая встреча понтифика и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла состоялась 12 февраля 2016 года на Кубе. Это была первая подобная встреча в истории: предстоятели Католической и Русской православной церквей никогда не встречались на протяжении веков. И в Беларуси она отозвалась скандалом. Ровно пять лет назад, в декабре, в Минской духовной семинарии в Жировичах состоялся церковный суд по делу игумена Амвросия (Тарасюка), который из-за встречи в Гаване отказался в богослужениях поминать главу РПЦ.

На тот момент игумен Амвросий являлся благочинным Свято-Зосимо-Савватиевского мужского монастыря Новогрудской епархии, который находится в деревне Великая Крокотка Слонимского района. Возмущенный тем, что Патриарх Кирилл пообщался с Папой Римским Франциском, Амвросий написал рапорт на имя епископа Новогрудского и Слонимского Гурия, в котором сообщил, что отказывается поминать патриарха в богослужениях. За патриарха Кирилла отец Амвросий согласился молиться келейно, то есть в частном порядке, как за «отступившего от православной веры и погибельной ересью экуменизма ослепленного».

Напомним, что экуменизмом называют движение за сближение и объединение различных христианских конфессий. И встречу Патриарха с Папой Римским Амвросий посчитал именно «ересью экуменизма», отступлением от истинной веры.

В ответ на этот рапорт епископ Гурий применил к игумену-бунтовщику временное наказание – запрет в служении. Однако Амвросий не одумался, не раскаялся и продолжил обличать патриарха Всея Руси. В итоге дело дошло до церковного суда.

Игумен Амвросий имел и имеет немало сторонников. Он выступает против вакцинопрофилактики, «электронного рабства» (то есть использования идентификационных номеров, электронных карт и т.п.), заговора иллюминатов и «жидомасонов», «за триединый русский народ». Однако не политические взгляды и не разжигание вражды стали предметом разбирательства церковного суда. Его обвинили лишь в «безосновательном оставлении монастыря». Амвросий, кстати, этого и не отрицал, поясняя, что оставил обитель, дабы «не поминать имен уклонившихся в ересь иерархов».

В итоге судом ему было предписано вернуться в монастырь и в течение года находиться под дисциплинарным наказанием. «По указанию сверху меня вынуждают замолчать и не проявлять свою позицию в общении с духовными чадами», – прокомментировал игумен.

После суда Амвросий прервал общение со своим архиереем архиепископом Новогрудским и Слонимским Гурием и призвал верующих «удаляться от молитвенного общения с еретичествующими и знакомиться с богослужением мирским чином». То есть не ходить в церковь, не общаться с «неправильными» священниками, молиться самостоятельно.

В 2018-м состоялся новый церковный суд, на который игумен-бунтарь не явился, заочно обвинив в экуменизме уже всех членов синода БПЦ. Как говорят в церковной среде, Амвросий «ушел в раскол» и стал заметной фигурой в так называемом «движении непоминающих» – тех, кто считает, что нынешнее церковное руководство, и Патриарх Кирилл в частности, отступило от правильной веры.

И вот новый поворот в истории. Оказывается, отец Амвросий и Его Высокопреосвященство Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин хорошо знакомы – вместе учились в Минской духовной семинарии, а потом служили в Жировичском монастыре. Назначение Вениамина Патриаршим экзархом Всея Беларуси Амвросий воспринял «с радостью и надеждой». Переписка, которую в соцсетях обнародовал опальный игумен, доказывает, что он за эти годы своих взглядов не изменил, и проливает свет на некоторые взгляды нынешнего предстоятеля Белорусской православной церкви.

После событий 2020 года и массовых репрессий многие гадали, на чьей стороне митрополит Вениамин: он образованный человек, демократ, или назначенный в период массовых протестов глава БПЦ всё-таки сторонник действующей власти? Оказывается, ни то, ни другое. Митрополит Вениамин вообще за монархию. «Несомненно, она лучшая (форма правления. – Ред.), если царь верующий и благочестив. Сейчас об этой форме говорить несвоевременно, а когда приблизится ситуация – нужно будет, но не сейчас. Семена садят не когда захотят, а когда почва будет», – пишет митрополит Вениамин своему бывшему однокашнику игумену Амвросию.

К тому же выясняется, что митрополит Вениамин разделяет многие позиции церковных радикалов. Он против инициатив по объединению христиан и за выход РПЦ из Всемирного совета церквей. Он с пониманием относится к тем, кто отказывается получать паспорта или пенсионные удостоверения, потому что в них может оказаться «код дьявола». (Как сказано в письме: разделяет опасения по поводу цифровых технологий.) Ну и наконец, митрополиту Вениамину по пути с самыми консервативными единоверцами – он пригласил игумена Амвросия вернуться и «включиться в полноценную жизнь Церкви».

Надо понимать, чтобы вместе «готовить почву»…

Ирина МАЛЬЦЕВА.

Публикация из № 95 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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