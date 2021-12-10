Экспорт ОАО «МТЗ» в январе–ноябре 2021 года увеличился на 28,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Всего за рубеж продано 33.074 единицы техники.
Такие данные приводит сайт предприятия.
«Наиболее существенный темп роста показали страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока – 247,4%, – говорят на предприятии. – Львиная доля поставок пришлась на Пакистан. Объем экспорта в страны СНГ увеличился на 53,1%, в том числе в Россию – почти на 10%. Выросли продажи и на европейском рынке – на 10,2%».
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