Северный китайский город Харбин платит 1570 долларов любому, у кого положительный результат теста на COVID-19. Главное условие — человек должен сдать тест самостоятельно, без необходимости отслеживания контактов, передает Іnsider.

«Если вы заявитесь самостоятельно после появления симптомов и посетите медицинское учреждение, чтобы увидеть врача и объяснить свое обстоятельство, те, у кого положительный тест на COVID-19, будут вознаграждены 10 000 китайских юаней», – говорится в общегородском уведомлении властей города.

Такое решение было озвучено из-за низкого прироста заболевших коронавирусом. На сегодня выявляется только случай из десяти. Власти полагают, что граждане избегают тестирования.

Но получат обещанную сумму только те, кто самостоятельно придёт в клинику и, в случае положительного результата на COVID-19, расскажут какие места они посещали и с кем контактировали.

«Если вы заметили у себя симптомы COVID-19, наденьте маску, отправляйтесь в ближайшую клинику и расскажите нам, куда вы ездили и с кем контактировали», — говорится в заявлении органов здравоохранения города.

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