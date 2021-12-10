Японские ученые разработали светящиеся маски для обнаружения коронавируса

Группа ученых из университета на западе Японии разработала маски, которые светятся при облучении ультрафиолетовым светом, если в них присутствуют следы коронавируса, используя антитела, выделенные из яиц страуса, сообщает японское издание Kyodo News.

Команда Киотского префектурного университета во главе с его президентом 52-летним Ясухиро Цукамото надеется, что маски позволят пользователям легко проверить, заразились ли они вирусом.

Продолжая испытания для их практического использования, команда намерена получить разрешение правительства на продажу масок, возможно, в следующем году.

Страусы способны вырабатывать несколько различных видов антител, или белков, нейтрализующих чужеродные образования в организме.

В феврале прошлого года команда ввела неактивную и неопасную форму коронавируса самкам страусов, успешно извлекая большое количество антител из отложенных ими яиц.

Затем команда разработала специальный фильтр, который помещается внутрь лицевой маски. Фильтр можно вынуть и опрыскать флуоресцентным красителем, содержащим антитела коронавируса из страусиных яиц. Если вирус присутствует, фильтр светится под ультрафиолетовым светом.

Когда команда провела эксперименты в течение 10 дней с 32 людьми, зараженными коронавирусом, они обнаружили, что все маски, которые они носили, светились под ультрафиолетовым светом, который исчезал по мере того, как время шло, и их вирусная нагрузка снижалась.

Далее команда Цукамото намерена расширить эксперимент, чтобы охватить 150 участников. Президент университета обнаружил, что у него самого положительный результат на COVID-19 после того, как надел одну из экспериментальных масок и обнаружил, что она светится при проверке. Он подтвердил свой статус с помощью теста полимеразной цепной реакции (ПЦР).

“Мы можем массово производить антитела из яиц страусов по низкой цене. В будущем я хочу превратить это в простой набор для тестирования, который сможет использовать каждый”, – сказал Цукамото.

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