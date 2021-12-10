Команда Яндекса объявила о запуске новой полезной функции в фирменном поисковом сервисе. Теперь в поиске по картинкам можно узнать, где продаётся понравившаяся вещь.

Сервис научился распознавать на изображениях товары с помощью компьютерного зрения и находить в интернете такие же или похожие, пишет ixbt.com.

Как отмечают разработчики, поиск по картинкам помогает найти товары, которые обычно выбирают глазами – например, одежду или предметы интерьера. По запросу «мужской костюм» появится галерея костюмов с ценами и сайтами магазинов. Если приглянувшаяся вещь — это только часть изображения, её всё равно можно поискать в магазинах. Для этого достаточно нажать на кнопку «Товары на картинке».

Таким образом пользователю не придётся придумывать, как описать понравившуюся вещь в поисковой строке.

В основе поиска товаров на картинке лежат технологии компьютерного зрения. С их помощью Яндекс выделяет на изображении отдельные объекты и определяет, что это такое. Для этого используются нейронные сети, обученные на огромном числе примеров. Такая же технология применяется и в умной камере Яндекса.

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