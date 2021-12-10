Только ленивый не критиковал белорусский парламент за нежелание самостоятельно инициировать те или иные законопроекты. Дело в том, что до последнего времени на рассмотрение депутатов проекты законов поступали в основном от уполномоченных государственных структур и принимались без бурных обсуждений. Но вот, кажется, случился прецедент.

Депутат Палаты представителей Лилия Ананич разработала законопроект по теме, которая в последний год имеет особую популярность у официальных комментаторов, – «О геноциде белорусского народа». Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Статья, которую Лилия Ананич предлагает внести в Уголовный кодекс, называется «Отрицание геноцида белорусского народа» и идет под номером 130-2. За любое публичное отрицание геноцида белорусов «в период Великой Отечественной войны или послевоенный период», в том числе в интернете, предлагается наказывать арестом, ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Людей, ранее судимых по той же статье, либо должностных лиц, которые совершили такое преступление, используя служебные полномочия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

В документе указано, что законопроект создан «в целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период», и «направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей белорусского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны».

Кроме этого, закон предлагается принять для «дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период».

Кто такая Лилия Ананич?

Сапоги, как известно, должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. Является ли Лилия Ананич специалистом по истории или уголовному праву, чтобы выступать с такими инициативами, судите сами.

Лилия Ананич – депутат Палаты представителей и глава республиканской комиссии по оценке информации на наличие признаков экстремизма. До 2017 года занимала должность министра информации.

Родилась 2 января 1960 года в д.Леоново Борисовского района Минской области.

По профессии – журналистка, но в серьезных периодических изданиях фактически не работала. О многом говорит тот факт, что после учебы в университете получила должность фотокорреспондента в минской районной газете «Шлях камунiзма». Особых успехов на этом поприще не добилась. А как продвинулась на пост министра информации – тема для особой публикации.

К сведению

В Уголовном кодексе Беларуси уже есть статья 130-1 «Реабилитация нацизма».

Согласно ей:

«Умышленные действия по реабилитации нацизма – наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, соединенные с насилием либо совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, – наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц либо повлекшие по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет».

Поэтому в чем законодательный прорыв инициативы Лилии Ананич, с ходу и не скажешь. Но предлагаемое наказание – в некоторых случаях «до десяти лет» – весьма суровое.

Для примера: истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного беременной женщины, либо престарелого, либо несовершеннолетнего, либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, по УК наказывается ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок от одного года до пяти.

Доведение до самоубийства – до трех лет.

Причинение тяжкого телесного повреждения – до восьми…

Отрицание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны – это преступление более тяжкое, чем доведение человека до самоубийства или истязание стариков?.. С точки зрения Лилии Ананич – да. Ну а у павших, к чьей памяти сейчас апеллируют инициаторы подобных мер, уже не спросишь. Но почему-то кажется, что вряд ли наши деды и прадеды погибали за то, чтобы через 75 лет после Великой Победы в Беларуси были забиты тюрьмы.

Ирина МОРОЗОВА.

ОФИЦИАЛЬНО

На этой неделе председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявлял, что депутаты готовы принять закон «О геноциде белорусского народа» сразу в двух чтениях.

Публикация из № 95 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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