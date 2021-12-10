В пятницу в австрийском Хохфильцене мужской спринтерской гонкой на 10 км стартовал третий этап Кубка мира по биатлону.

Лучший результат в гонке с двумя огневыми рубежами показал немец Йоханнес Кюн – 26:05, несмотря на один промах, допущенный на стойке.

Серебро досталось шведу Мартину Понсилуоме (+14.3), который также имел один промах, но только на лежке.

А бронзовую награду завоевал белорусский биатлонист Антон Смольский, который был безупречен на стрельбище, однако проиграл лидеру ногами 20.5 сек, сообщает “Интерфакс”. Это первый личный подиум в карьере Смольского на Кубке мира по биатлону. К тому же это первый подиум у мужчин на КМ с 2016 года.

Хороший результат показал также Дмитрий Лазовский, отстрелявшийся на ноль и ставший девятым (+40.4).

Роман Елетнов с одним промахом на лежке стал 19-м (+55.8). Сергей Бочарников в итоговом протоколе оказался на 52-м месте (+1:42.5, 1 промах на стойке). Не попал в ТОП-60 Максим Воробей, он не примет участия в гонке преследования: 91-е место (+2:53.9), 4 промаха.

В общем зачете КМ лидирует норвежец Ветле Шоста Кристиансен (203 очка), вторым идет швед Себастиан Самуэльссон (202), третьим – француз Эмильен Жаклен (189). Лучшая позиция среди белорусских биатлонистов у Смольского – 16-е место (107).

В Кубке наций Беларусь на 6 месте – 1607 очков. Лидирует Норвегия (2108), на втором месте Франция (2046), на третьем – Россия (1889).

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