«Время для реформы упущено»: эксперты о развитии пенсионной системы

2,5 млн пенсионеров из 9,5 млн всего населения Беларуси — цифра немалая. И как содержать такое количество отработавших свое граждан — вопрос не из легких. О том, что не так с действующей пенсионной системой, почему она должна быть реформирована и каковы возможные сценарии этого процесса, пишет “Заўтра тваёй краіны”.

Нынешняя белорусская пенсионная система — плохая?

На первый взгляд, нет ничего плохого в том, что работающие граждане содержат тех, кто вышел на пенсию.

Но такой подход эффективно работает только в том случае, если число населения растет.

В белорусской действительности на сегодняшний день пенсии — одна из наиболее затратных статей в общей сумме социальных расходов относительно ВВП, на них приходится 8,6%.

Более того: отчисления в ФСЗН в Беларуси одни из самых больших в регионе и составляют 35% от зарплат граждан (29% идет на выплату пенсий).

Растущее число пенсионеров вынуждает власти постоянно ужесточать условия выхода на пенсию: увеличивать пенсионный возраст или страховой стаж, сокращать льготные периоды и пр.

Наконец, претензии есть и у «принимающей» стороны: все пенсионеры, за исключением отдельных категорий (госслужащих и военных) практически уравнены в доходах, независимо от размера их прежних зарплат.

Демографическое «дерево» Беларуси демонстрирует перекос выходящих на пенсию и начинающих свой трудовой путь

— Опросы показывают, что 21% респондентов ощущают тревогу, думая о пенсиях и 10% боятся этого, — отмечает Катерина Борнукова, экономист BEROC. — 55% граждан не думают об этом, шести процентам пенсия не внушает опасений, а 5% думают о ней с радостью. При этом более 70% рассчитывают жить на государственную пенсию и многие — одновременно работать.

К чему мы в итоге придем?

Расчеты показывают, что население Беларуси через 80 лет в лучшем случае будет составлять 6 млн, а при сохранении нынешних тенденций — сократится до 4 млн.

— Такие перспективы приводят нас к тому, что уже через 30 лет на каждого трудоспособного человека будет приходиться 0,65 пенсионера. Сейчас этот коэффициент равен 0,4, — прогнозирует экономист BEROC Лев Львовский.

В дальнейшем, по мнению эксперта, возможны различные сценарии.

Если держать пенсии на уровне 39% от средней заработной платы, как это происходит сейчас, то дефицит ФСЗН стремительно вырастет уже за 30 лет: с 1% от ВВП до 5%.

Второй вариант: «заморозить» дефицит ФСЗН на нынешнем уровне. Такой шаг сразу скажется на размерах пенсий: они упадут с 40% от средней зарплаты до 26%.

В третьем случае эксперт допустил увеличение пенсионного возраста. Получилось, что ощутимый эффект даст лишь выход на пенсию и мужчин, и женщин в 65 лет. Впрочем, и этот результат будет временным.

Наша ситуация уникальная?

Нет, убежден эксперт из Латвии Эдгарс Вольскис, доктор экономических наук, один из разработчиков латышской реформы пенсионной системы. С аналогичными проблемами сталкивались многие страны несколько десятков лет назад, и все они вынуждены были начинать изменения.

Самое главное, что должен понимать любой современный человек, — это то, что пенсия — это его забота, его накопления, его способ распоряжаться деньгами и его ответственность. И не полагаться в данном случае на государство.

Что же делать?

Определенно: реформировать пенсионную систему, начав плавный переход на накопительную систему.

Исходя из расчетов, наиболее эффективным на начальном этапе выглядят отчисления в пределах трети — на накопительные счета и двух третей — в общий котел. Тогда можно ожидать резкий рост дефицита ФСЗН, который к 2050 году закончится таким же резким падением и выходом на профицитную основу. Но что делать с первоначальным ростом дефицита ФСЗН все равно остается вопросом.

— Так или иначе в Беларуси время для пенсионной реформы упущено, и хороших вариантов нет, – резюмирует Лев Львовский. — Также совершенно очевидно, что дальнейшее повышение пенсионного возраста неизбежно, но это не панацея, которая решит существующие проблемы.

Оптимальным выглядит постепенный переход на накопительную систему и еще проще было бы, если бы страна могла занять нужную сумму на финансирование издержек, которые возникнут при переходе на новые рельсы. Но ни первого, ни второго при нынешних обстоятельствах ждать не приходится.

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