В Минске, на проспекте Независимости, в районе станции метро «Якуба Коласа» горела маршрутка, сообщил Оnliner.
Штатные огнетушители не помогли: на фото они беспомощно лежат у авто с пылающим подкапотным пространством.
На место прибыли сотрудники МЧС, они и погасили пламя.
Информацию о возгорании маршрутки подтвердили в Минском городском управлении МЧС. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.
#миснк @112MINSK @112by выезжали на пр-т Независимости, 50(напротив). Произошло загорание маршрутного такси на остановке. Пожар ликвидирован в 15.59. Никто не пострадал.
— МЧС Минска (@112MINSK) December 9, 2021
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