Фото: Сергей Судников, Александр Фадеев / Оnliner

В Минске, на проспекте Независимости, в районе станции метро «Якуба Коласа» горела маршрутка, сообщил Оnliner.

Штатные огнетушители не помогли: на фото они беспомощно лежат у авто с пылающим подкапотным пространством.

На место прибыли сотрудники МЧС, они и погасили пламя.

Информацию о возгорании маршрутки подтвердили в Минском городском управлении МЧС. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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