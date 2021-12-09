В Минске, на проспекте Независимости, в районе станции метро «Якуба Коласа» горела маршрутка, сообщил Оnliner.

Штатные огнетушители не помогли: на фото они беспомощно лежат у авто с пылающим подкапотным пространством.

На место прибыли сотрудники МЧС, они и погасили пламя.

Информацию о возгорании маршрутки подтвердили в Минском городском управлении МЧС. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. #миснк @112MINSK @112by выезжали на пр-т Независимости, 50(напротив). Произошло загорание маршрутного такси на остановке. Пожар ликвидирован в 15.59. Никто не пострадал. — МЧС Минска (@112MINSK) December 9, 2021

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»