Для этого Республиканский Союз туристических организаций введёт кешбэк для туристов.

В Министерстве спорта и туризма была создана рабочая группа «по выработке механизма субсидирования туристических путешествий по стране для жителей Республики Беларусь».

По официальной информации, работа по внедрению механизма ведется согласно плану, утвержденному 17 сентября 2021 года заместителем премьер-министра Петришенко. Внедрение механизма планируется с января 2023 года — то есть, еще через год.

Республиканский Союз туристических организаций на заседании подготовил свои предложения. Фактически, для стимулирования внутреннего туризма в Беларуси, будет перенят российский опыт.

Это так называемый «кешбэк»: потребитель приобретает тур в туркомпании либо бронирует услугу на объекте туристической инфраструктуры, и затем государство возвращает определенную часть затрат на карточку потребителя. Путешествие необходимо оплатить картой «Мир». После этого на карту путешественника автоматически возвращается 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч российских рублей (около 270 долларов). Таким образом, государство поддерживает операторов, занимающихся внутренним продуктом (они ощущают приток клиентов), и стимулирует граждан путешествовать по родной стране.

Что касается финансового механизма, то в России, как было указано, используется карточка «Мир». В наших условиях логично было бы предусмотреть возможность использования банковских платежных карточек Visa и Mastercard. Привязывать финансовый механизм к карточке Белкарт невозможно по объективным причинам – такими карточками пользуется малое количество граждан, поэтому, опираясь только на эту платежную систему, можно инициативу погубить. Но, как вариант, если карта станет более эмитированной, можно также использовать и ее.

На взгляд профессионалов туристической отрасли, которые состоят в РСТО, размер белорусского кешбэка за туризм по родной стране также мог бы составлять 20% от стоимости тура. Это разумная скидка, она вполне по силам государству и также интересна туристу, который выбирает — остаться дома у телевизора либо отправиться на изучение какого-либо региона Беларуси.

Кроме того, могут внедрить расширенные скидки для путешествующих семьями. К примеру, путешественникам до 6 лет — 100% возврата стоимости тура, до 12-ти — 50%. Особых программ заслуживают пенсионеры, студенты. Можно было бы предусмотреть кешбэки или скидки на входные билеты в музеи и другие объекты познавательной туристической инфраструктуры.

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