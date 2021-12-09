Ученые выяснили какой напиток ускоряет старение мозга

Когда речь заходит о старении, многие в первую очередь обращают внимание на видимые признаки – от первых седых волос до мелких морщин, которых с каждым годом становится все больше. К сожалению, процесс старения имеет и более коварные последствия, особенно когда речь идет о здоровье вашего мозга.

Однако не только течение времени может повлиять на ваше когнитивное здоровье – то, что вы едите и пьете, также играет важную роль, пишет портал “Eat This, Not That!”. На самом деле газировка может состарить ваш мозг быстрее, чем вы могли себе представить.

Как газировка старит ваш мозг

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что потребление подслащенных сахаром напитков, таких как газировка, было связано со значительными признаками старения мозга. В исследовании принимала участие группа из более чем 4000 человек старше 30 лет.

Однако не только у людей, потребляющих шесть упаковок содовой, наблюдали выраженные эффекты от употребления сладких напитков. Изучив результаты психологических тестов и магнитно-резонансной томографии (МРТ), проведенных участникам исследования, ученые установили, что у тех, кто выпивал всего одну порцию напитка в день, признаки старения мозга были значительно более выражены, чем у тех, кто выпивал меньше или вообще воздерживался от сладких напитков.

“Более высокое потребление сладких напитков было связано с уменьшением общего объема головного мозга, худшей событийной памятью и уменьшением объема гиппокампа” – все эти факторы являются известными предвестниками болезни Альцгеймера, пояснили авторы исследования.

Употребление 1-2 порций напитка в день связано с 1,6 годами старения мозга по показателям потери общего объема головного мозга и 5,8 годами по показателям логической памяти и скорости запоминания по сравнению с людьми, которые не употребляли напитки с сахаром.

У тех, кто выпивал более двух порций напитка в день, потеря объема мозга была эквивалентна двум годам старения мозга, а задержка логической памяти – 11,0 годам старения мозга по сравнению с теми, кто полностью воздерживался от употребления сладких напитков.

Даже диетическая газировка вредна для мозга

Однако не только подслащенная сахаром газировка может оказывать серьезное влияние на здоровье вашего мозга. Исследование 2017 года, опубликованное в журнале Stroke, показало, что “потребление искусственно подслащенных безалкогольных напитков было связано с повышенным риском инсульта и деменции” среди группы из 2 888 участников.

Поэтому, если вы хотите сохранить здоровье с возрастом, лучше воздерживаться от газировки в любом виде и есть полезные для мозга продукты.

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