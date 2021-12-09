Впервые все увидели Tesla Bot в августе этого года. Хотя это был не робот, а человек в интригующем костюме, мы узнали кое-что интересное об этом изобретении. Теперь мы знаем, для чего он будет создан.

У Tesla есть собственный мощный процессор искусственного интеллекта, который позволяет транспортным средствам путешествовать по дороге без водителя. Маску пришла в голову идея использовать эту технологию в роботах. Так родился Tesla Bot, пишет Hi-Tech.news.

Гуманоидный робот увидел свет в первый день Tesla AI Day в августе 2021 года. Тогда Илон Маск говорил о технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта Tesla. Конечно, большая часть мероприятия была посвящена электрическим, а вскоре и полностью автономным транспортным средствам этой марки, но было место и для будущих изобретений.

Робот будет двигаться на двух ногах, его рост 172 см, вес 56 кг. Его максимальная скорость составит около 8 км/ч. На данный момент Tesla Bot в PowerPoint находится только в стадии разработки.

Несмотря на это, у Маска уже есть готовый план использования целой армии этих машин. В конечном итоге миллиардер хочет заменить ими рабочих на своих заводах, а затем сделать роботов доступными для других корпораций по всему миру. Когда нам ждать первый прототип? Босс Tesla пока не слишком откровенен по этому поводу.

Однако из неофициальных источников мы можем узнать, что работа над Tesla Bot уже ведется, и первый прототип может появиться в следующем году.

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