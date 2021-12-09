Отважный житель Могилевского района спас односельчан из горящего дома

Утром 8 декабря 46-летнего жителя агрогородка Сухари Могилевского района и двоих его гостей разбудил едкий запах дыма. В доме уже хозяйничал огонь. Один из гостей самостоятельно эвакуировался из жилья, а вот хозяин и его 36-летний приятель не смогли выбраться самостоятельно, сообщает МЧС Беларуси.

Пламя в окнах дома заметил Николай Лайков, который убирал снег на территории школы, расположенной напротив горящего дома. Николай вызвал спасателей и, не думая о собственной безопасности, бросился на помощь.

«Подбежав к дому, увидел мужчину стоящего на крыльце, – поясняет Николай Лайков, – спросил, остался ли кто внутри. Узнав, что там находится 2 человека, забежал в дом. Дышать из-за дыма было очень сложно, поэтому я сразу опустился на пол. Так как ничего не было видно, ориентировался на издаваемые звуки. Вытаскивал их по очереди. Силы были на исходе, но осознавая, что при пожаре важна каждая секунда, старался мобилизовать весь ресурс и спасти людей».

Николай, рискуя собственной жизнью и здоровьем, эвакуировал двоих мужчин из горящего дома. Они не пострадали.

А вот жилью изрядно досталось: повреждена кровля, перекрытие и имущество в доме.

Как выяснилось, накануне вечером компания проводила время за распитием спиртного и курением. По предварительным данным, не затушенный окурок и спровоцировал возникновение пожара, едва не закончившегося трагедией.

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