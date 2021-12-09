Страны не собираются запрещать своим спортсменам выступать на Играх в Пекине, но официальных представителей на них не отправят.

Канада и Великобритания присоединяются к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, об этом в среду заявили премьеры двух стран Джастин Трюдо и Борис Джонсон.