Страны не собираются запрещать своим спортсменам выступать на Играх в Пекине, но официальных представителей на них не отправят.
Канада и Великобритания присоединяются к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, об этом в среду заявили премьеры двух стран Джастин Трюдо и Борис Джонсон.
По словам Трюдо, Канада обеспокоена повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства КНР. А Джонсон отметил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Игр, однако не планирует направлять в Китай каких-либо официальных представителей правительства.
Напомним, что ранее о подобных мерах заявили в США, Австралии и Новой Зеландии, аргументировав это положением населения в Синьцзяне – одном из пяти национальных автономных районов Китая.
В Китае бойкотирование ОИ назвали “политической клеветой”. Так, например, посольство КНР в Британии опубликовало на сайте заявление: “Делать проблему из посещения государственными чиновниками зимней Олимпиады в Пекине по сути является кампанией политической клеветы. Эта чистая политизация спорта является грубым нарушением духа Олимпийской хартии, особенно принципа политической нейтральности спорта… это неверный шаг”, – говорится в публикации.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что политические манипуляции серьезно порочат дух Олимпийской хартии, это в чистом виде политическая провокация и серьезное оскорбление для народа Китая.
МОК предупреждает
Президент МОК Томас Бах заявил в среду, что политизация Олимпийских игр может привести к концу их проведения.
“Принимаю ли я сторону Китая? Нет! Не принимаю ничью сторону. Это миссия МОК. Иначе мы не сможем добиться главного – объединять всех. Начнем принимать чью-то сторону в политическом плане – не сможем все 205 или 206 национальных олимпийских комитетов привезти на Игры. Это будет политизация Игр”, – сказал он.
По словам Баха, такое уже случалось во времена Древнего Рима, когда в соревнования была привнесена политика, и их проведение закончилось на весьма долгий срок.
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