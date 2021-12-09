Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил в четверг, что намерен уйти в отставку, если подтвердится, что белорусская компания “Беларуськалий” внесла предоплату по договору с литовской государственной железнодорожной компанией “Летувос гележинкеляй” (“Железные дороги Литвы”), несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США, сообщает ТАСС.

“Сегодня я сказал премьер-министру, на самом деле вчера вечером, что я готов уйти в отставку, и я жду решения премьер-министра”, – приводит его слова агентство BNS. – “Я понимаю, каков репутационный ущерб Литве”.

Накануне министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис попросил правительственную комиссию по проверке сделок стратегических компаний оценить договор между государственным предприятием “Летувос гележинкеляй” и белорусским производителем удобрений “Беларуськалий”, в отношении которого вступили в силу санкции США.

9 августа США, Канада и Великобритания ввели экономические санкции против Минска, мотивировав эти меры тем, что в Беларуси, нарушаются права человека. Санкции против десятков белорусских компаний, включая ОАО “Беларуськалий”, вступили в силу 8 декабря.

Грузы “Беларуськалия” будут проходить через Литву до января, заявила ранее в среду компания “Летувос гележинкеляй”. По ее данным, входящее в группу предприятие грузовых перевозок LTG Cargo в декабре должно перевезти около 1 млн тонн удобрений. Это означает, что, как и прежде, через территорию Литвы будут проходить по шесть-девять составов в сутки. По договору с “Летувос гележинкеляй” белорусская сторона уже заранее рассчиталась за провоз этих грузов.

Премьер-министр Ингрида Шимоните в среду заявила, что транзит продукции “Беларуськалия” через Литву не должен продолжаться долго после того, как вступили в силу санкции США в отношении этого предприятия.

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