Что защищает от омикрон-штамма лучше всего

Двух доз вакцины Pfizer/BioNTech недостаточно для защиты от штамма “омикрон”, а вот третья прививка создает достаточный уровень антител, сообщает разработчик. Таковы данные лабораторного исследования искусственно созданного псевдовируса. Результаты, полученные на живом вирусе в ЮАР и Германии не так однозначны, пишут РИА Новости.

Согласно сведениям, представленным компанией Pfizer, третья доза созданной ей мРНК-вакцины по сравнению с двумя первыми увеличивает титры нейтрализующих антител против варианта “омикрон” в 25 раз. Что сопоставимо с титрами против исходного штамма SARS-CoV-2, наблюдаемыми после двух доз вакцины. Другими словами, речь идет о высоком уровне защиты.

Сначала ученые взяли сыворотку крови привитых вакциной Pfizer через месяц после введения третьей дозы и обрабатывали ей культуру клеток, зараженную “дельтой”. Она эффективно боролась с вирусом при довольно сильном разбавлении, который соответствует среднему геометрическому титру (GMT) нейтрализующих антител 398. Затем такую же сыворотку опробовали против модели омикрон-штамма. Это не настоящий вирус, выделенный из больного, а псевдокоронавирус — безопасный для человека вирус с измененным геномом — в него вставили ген спайк-белка “омикрона”.

Чтобы убить этот модельный “омикрон”, потребовалась более высокая концентрация нейтрализующих антител (GMT равен 154). Это сравнимо с защитой после двух доз вакцины против “уханьского” штамма (GMT равен 155).

Сыворотка же, взятая через три недели после двух доз вакцины, в 25 раз хуже противостояла “омикрону”. Все же, по мнению специалистов компании, и две дозы дают защиту от тяжелого заболевания, так как 80 процентов эпитопов спайк-белка вируса омикрон-штамма не подвержены мутациям и распознаются Т-клетками.

“Хотя две дозы вакцины могут по-прежнему обеспечивать защиту от тяжелого заболевания, вызываемого штаммом “омикрон”, из этих предварительных данных ясно, что защита улучшается с помощью третьей дозы вакцины, — отмечает Альберт Бурла, председатель и главный исполнительный директор Pfizer. — Полная вакцинация как можно большего числа людей и ревакцинация остается лучшим способом предотвратить распространение COVID-19″.

Исследователи из Африканского института наук о здоровье в ЮАР проверили, способна ли плазма крови привитых вакциной от Pfizer предотвращать заражение реальным омикрон-штаммом. И получили значительно более скромные результаты.

Ученые отмечают 40-кратное ухудшение нейтрализации “омикрона” по сравнению с первоначальным вариантом коронавируса, который был распространен в стране еще до появления “альфы” и “дельты”. Причем образцы крови отбирались у привитых еще до того, как их иммунитет начал ослабевать. Для тех, кто переболел и вакцинировался, снижение нейтрализации было чуть меньше, но все равно очень существенное, намного больше, чем для предыдущих штаммов. Например, для “дельты” оно было лишь восьмикратным.

Немецкие ученые из Институтеа вирусологии во Франкфурте-на-Майне для проверки нейтрализующей способности антител также использовали натуральный омикрон-штамм, а пробы на антитела брали не через три-четыре недели, как в Pfizer, а через три месяцы после введения бустерной вакцины. Ученые оценивали действие против “омикрона” вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, а также комбинированного варианта AstraZeneca+ Pfizer/BioNTech.

О результатах сообщает в своем аккаунте в Twitter руководитель исследования директор Института медицинской вирусологии Франкфуртского университета доктор Сандра Цисек.

В пробах, взятых через полгода после получения двух доз любого из трех вариантов вакцин, нейтрализующих антител против омикрон-штамма не обнаружили вовсе, то есть защита исчезла полностью. После трех доз антитела сохранялись некоторое время, и то не у всех. Через три месяца после ревакцинации уровень нейтрализующих антител составил лишь 25 процентов от необходимого для предотвращения заражения. Для сравнения, для “дельты” этот параметр равен 95 процентам.

Причина того, что антитела от существующих вакцин перестали работать против нового штамма, по мнению исследователей, заключается в том, что он из-за множественных мутаций, сильно отличается от предыдущих вариантов коронавируса. Антитела просто перестали узнавать его. Однако авторы отмечают, что сыворотки некоторых вакцинированных или переболевших и вакцинированных все-таки защищают от “омикрона”. То есть многое зависит от индивидуальных особенностей иммунитета.

Комментируя эти данные, Дмитрий Прусс, генетик из Солт-Лейк-Сити, отмечает в фейсбуке: “Конечно, против тяжелого течения болезни защита должна быть лучше, чем показывает нейтрализующая сила. И, конечно, ранние данные не все согласуются друг с другом. Но намек такой, что почти все общество может заразиться, а уж насколько легко это пройдет, это вопрос”.

“Что мы можем сделать, чтобы противостоять уклонению от иммунитета варианта “омикрон”? — Пишет в своем твиттере Марм Килпатрик, профессор кафедры экологии и эволюционной биологии Калифорнийского университета в Санта-Крузе. — Сделайте ревакцинацию, особенно если после вакцинации прошли 3-6 месяцев”.

Here are VE for HOSPITALIZATION vs antibody titers relative to original variant (WT) w/ all data from 4 vaccines & 4 variants on same graph; data spans 13.7-fold antibody titer range; predicted VE 89.6% (88.6-90.4) to 98.4% (98.2-98.7).

VE for HOSPITALIZATION is very robust! pic.twitter.com/hxXJFKGAyr

— A Marm Kilpatrick (@DiseaseEcology) December 8, 2021