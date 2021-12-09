Напоминаем читателям о том, что 15 декабря истекает срок уплаты транспортного налога, который в этом году нужно уплатить некоторым владельцам машин в Беларуси. А Myfin.by сравнил, сколько платят автомобилисты в России, Латвии, Литве, Польше и Украине.

Беларусь

Транспортный налог в Беларуси – это неофициальное название «Госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении».

Транспортный налог также могут называть «налогом на дороги», а иногда – «платой за техосмотр», хотя последнее неверно, техосмотр – это контрольная процедура, которая оплачивается отдельно.

Уплата транспортного налога регламентируется законодательством и обязательна для большинства автовладельцев. Это важный момент – платят налог (ранее госпошлина) именно владельцы транспортных средств.

С 20 сентября владельцам транспортных средств стали приходить извещения об уплате транспортного налога. Введенный белорусскими властями сбор в 2021 году составит 1 базовую величину (29 рублей) – за автомобиль, и 20 рублей – за мотоцикл. Этот платеж будет авансовым – в 2022-м он будет учтен при уплате налога за 2021 год, «с учетом фактического времени владения транспортными средствами», сказано в пояснении МНС.

Ставки транспортного налога для физлиц варьируются в зависимости от веса транспортного средства. Вот сколько нужно платить за легковые автомобили:

с разрешенной максимальной массой до 1,5 тонны – 61 рубль; от 1,5 до 1,75 тонны – 81 рубль; от 1,75 до 2 тонн – 102 рубля; от 2 до 2,25 тонны – 122 рубля; от 2,25 до 2,5 тонны – 142 рубля; от 2,5 до 3 тонн – 162 рубля; более 3 тонн – 223 рубля.



Стоит отметить, что если транспортных средств у вас несколько, то платить придется за каждое авто или мотоцикл, зарегистрированные в ГАИ.

Если вы не оплатите налог вовремя, то придется не только штраф заплатить, – до 10 базовых величин (290 рублей), но и пеню за просрочку.

Россия

В России транспортный налог является региональным, то есть деньги пополняют бюджет региона, в котором зарегистрирован собственник. Следовательно, и размер его устанавливается в каждом регионе отдельно. Такая политика привела к тому, что в некоторых субъектах федерации, совсем не богатых, транспортный налог равен московскому.

Размер налога зависит от мощности автомобиля, поэтому суммы для разных категорий машин существенно различаются. Самые низкие ставки сегодня действуют в Ингушетии, Крыму, Ханты-Мансийском автономном округе (Югре), Свердловской и Магаданской областях.

Самые высокие – в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, Марий Эл, Татарстане. К примеру, в столице и Московской области налог на машины до 100 л. с. – 12 и 10 российских рублей за силу соответственно, в Санкт-Петербурге и области еще больше – 24 и 18 рублей.

Для примера приводим суммы налога для автовладельцев конкретных авто. Skoda Octavia 1,4 (150 л.с.) – в Ингушетии, Крыму, Югре – 1 050 российских рублей (около 36 белорусских). В Магадане, Забайкалье, Дагестане – 1 500 рублей (51,5 белорусских), в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане – 5 250 рублей (180 белорусских).

Владелец Toyota Camry 2,5 (181 л.с.) заплатит в Ингушетии 1 810 рублей (62 белорусских), в Магадане – 2 715 рублей (93 белорусских), в Чечне – 4344 рубля (149 белорусских), в Москве, Санкт-Петербурге, Марий Эл и Татарстане – по 9050 рублей (311 белорусских рублей).

Обладатель Audi A6 45 (245 л.с.) вынужден будет расстаться с 5635 рублями в Магадане (193 белорусских), в Ингушетии он заплатит 7350 рублей транспортного налога (252 белорусских рубля), а в Москве, Подмосковье, Татарстане и Крыму – по 18375 российских рублей (632 белорусских рубля).

Украина

В Украине общего транспортного налога нет вовсе. Его отменили еще в 2012 году, при Викторе Януковиче. И ввели другой, «зашив» его в цену топлива, посчитав, что это будет справедливее – кто больше ездит, тот больше и платит.

Но при этом, транспортный налог в Украине вынуждены уплачивать только владельцы дорогих авто. Чтобы попасть в их число, необходимо быть хозяином машины, отвечающей одновременно двум критериям: менее 5 лет с года выпуска (включительно) и среднерыночной стоимостью более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года. В 2021 году сумма равна примерно 233 тысячам белорусских рублей.

Стоимость авто определяет Минэкономразвития, и не имеет значения цена, по которой вы приобрели автомобиль. В 2021 в перечне было 172 автомобиля разных марок. Сумма налога фиксированная – около 2 330 белорусских рублей.

Правда, украинские власти подумывают вернуть и бывший дорожный сбор, но пока не определились, как будет рассчитываться его величина. В том числе и потому, что нынче появилась категория автолюбителей, которые вовсе не участвуют в содержании дорожной инфраструктуры, – это владельцы электрокаров.

Литва

В Литве до середины прошлого года налога не было вовсе. Все изменилось с 1 июля 2020 года. Размер налога, который можно назвать транспортным (там он называется налогом при регистрации) вычислить непросто, но самому это делать не придется. Сбор взимается только при регистрации (или перерегистрации) машины, и он привязан к уровню загрязнения: если выбросы превышают 130 г/км, придется заплатить.

В расчет берется – дизельный ваш автомобиль, бензиновый, газовый, гибридный или электрический. Новые автомобили обходятся в этом случае дешевле старых, а дизельные – примерно вдвое дороже бензиновых.

Итак, если ваше авто выбрасывает менее 130 г/км, то платить не придется. Если машина бензиновая и загрязнение колеблется от 131 до 140 г/км вы заплатите 15,03 евро (43 белорусских рубля). Если она дизельная и выброс от 201 до 210 г/км – 240,48 евро (690 белорусских рублей), свыше 541 г/км – 541,08 евро (1552 белорусских рубля).

Если количество выбросов не указано в техдокументации, то расчетным станет медианное значение на основе выбросов других аналогичных автомобилей. Отметим, что без уплаты машину не зарегистрируют.

Для примера можем привести сумму налога для владельца дизельного Volkswagen Passat B6 с 2-литровым мотором и показателем выбросов 169 г/км – 120 евро (344 белорусских рубля). Если у вас такая же машина с бензиновым «движком» и с выбросом 188 г/км, то налог составит 90 евро (258 белорусских рублей).

Латвия

В Латвии схема вычисления суммы налога также зависит от количества выбросов углекислого газа и года выпуска, но сам налог уплачивается ежегодно. Если ваша машина новая (зарегистрирована в 2021 году) и уровень выбросов, к примеру, от 116 до 130 г/км, то вы заплатите 66 евро (189 белорусских рублей), если загрязнение колеблется от 201 до 225 г/км – 168 евро (482 белорусских рубля), и не важно – бензиновая она, дизельная или какая-либо еще.

Если ваше авто видало виды, и выпущено после 2008 года, действуют повышенные ставки: например для автомобилей с выбросом углекислого газа от 201 до 225 г/км – 216 евро (620 белорусских рублей), если загрязнение от 351 г/км, – 756 евро (2 170 белорусских рублей).

Есть и свой «налог на роскошь», но измеряется он в кубических сантиметрах: если объем двигателя превышает 3,5 литра, придется доплатить 300 евро.

Если авто 2005-2008 годов выпуска, транспортный налог рассчитывается по иной схеме. В расчет берутся масса машины, объем двигателя, мощность и суммируются. Например, если ваше авто весит до 1500 кг, объем двигателя – до 1,5 литра и мощность до 55 кВт, то вы заплатите 33 евро (95 белорусских рублей). Если масса машины от 2101 до 2600 кг, объем от 3,5 до 4 литров, а мощность от 241 до 300 кВт – 458 евро (1 315 белорусских рублей).

Для машин, что в массовом порядке бегают по белорусским дорогам (зарегистрированных в любой стране до 2005 года) транспортный налог в Латвии вычисляется просто – от массы машины и составляет от 38 до 137 евро (109-393 белорусских рубля).

Польша

В Польше, также как и в Литве, транспортный налог уплачивается один раз, но при покупке автомобиля. Он составляет 2% от стоимости, при этом платить его придется только при покупке машины у физического лица. Если она приобретается у юрлица, ничего платить не нужно.

К примеру, если вы нашли на тамошнем сайте объявлений Mercedes «от немецкой бабушки, ездившей на нем только в церковь и магазин» за 15 тысяч долларов, вам придется заплатить 300 долларов (732 белорусских рубля). Если ту же машину вы берете у торговца подержанными авто, то ваш налог будет равен нулю. Также вы ничего не заплатите, если умудритесь найти автомобиль, цена которого не превышает 1 000 злотых (около 250 долларов). Кстати оплатить налог необходимо в течение 14 дней со дня покупки машины, иначе придется заплатить штраф.

Итого:

Подводя итог, можно сказать, что хуже всего ситуация с транспортным налогом в Латвии, где немаленькие суммы приходится платить ежегодно при прохождении техосмотра, а проще всего – в Украине, где его по сути нет вовсе. Если только у вас не «игрушка» ценой в 95 и выше тысяч долларов.

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