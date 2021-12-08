Штамм «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию

Штамм коронавируса «Омикрон» может в 2–3 раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2. Об этом в интервью «Известиям» заявил доктор биологических наук, вирусолог и иммунолог, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов . Также он сообщил о других особенностях нового варианта возбудителя COVID-19, поделился прогнозами развития пандемии и рассказал, какие еще сюрпризы может преподнести человечеству семейство коронавирусов.

Вирус-сюрприз

— Александр Владимирович, мы знаем, что вы с коллегами разрабатываете свою математическую модель развития пандемии в России. Каков ваш прогноз? Сколько еще нам ждать окончания пандемии?

— Сценарий развития пандемии сейчас зависит исключительно от одного фактора — от скорости иммунизации населения. Если темпы вакцинации будут наращиваться с той скоростью, с которой возрастают сейчас, то мы можем ожидать еще один небольшой подъем, а затем заболеваемость пойдет на спад, станет вспышечной . Если темпы не будут нарастать, то можно ожидать и еще одного подъема заболеваемости ближе к весне.

— Специалисты института занимаются какими-либо антиковидными разработками?

— Да. Работаем с инженерами из местного технопарка, с сотрудниками Пермского университета и одной из московских IT-компаний. Коллеги помогают нам проектировать мобильную станцию для отбора проб воздуха в публичных помещениях и анализа его на наличие SARS-CoV-2, вируса гриппа и других. Принцип работы прибора прост: c помощью особой системы всасываем в прибор большие объемы воздуха, пропускаем его через специальное устройство, которое и является ноу-хау. Дальше получившийся осадок тестируем методом ПЦР. Всё это делается автономно в маленьком объеме в специальном транспортабельном переносимом корпусе. Сделали испытательный стенд, проверяем, насколько прибор чувствителен. Получили первые результаты — очень обнадеживающие.

— Когда прибор будет готов к промышленному тиражированию?

— Думаю, через полтора-два года . Надо понимать: коронавирусная пандемия закончится, но сами вирусы никуда не исчезнут . Более того, мы должны готовиться к тому, что и сами коронавирусы нас еще удивят. Это группа с исключительно высоким потенциалом к прорыву межвидовых барьеров.

Недавно экспедиция парижского института Пастера и лаосской академии наук работала в труднодоступном безлюдном районе между Вьетнамом, Лаосом и Китаем. Это покрытые джунглями горы, пещеры, лес, болота, водопады — непроходимые места. Ученые взяли там пробы у диких летучих мышей и выделили коронавирусы, удивительно похожие на SARS-CoV-2. И эти новые вирусы также могут эффективно заражать человеческие клетки, что было проверено в лабораторных условиях. Они ждут своего часа.

Есть еще несколько групп вирусов, которые также стоят на границе межвидового барьера и готовы его прорвать, прийти к людям . Мы должны понимать, что такое может происходить в обозримом будущем, и быть к этому готовы.

— То есть нас ждут новые коронавирусные эпидемии?

— Возбудитель новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 — это третий за последние 20 лет коронавирус, который успешно прорвался в человеческую популяцию . SARS-CoV-1, который вызывал атипичную пневмонию, ворвался, похулиганил и исчез. Уже 18 лет мы его не видим, следы его пропали.

Потом прорвался вирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), который в десятки раз более смертоносный, чем новый коронавирус — от него умирают около 35%, каждый третий заболевший. Он локализован в узком регионе — на Ближнем Востоке, живет в диких верблюдах, и заражаются в основном те, кто занимается скотоводством. Это профессиональная болезнь и очень опасная, при всех возможностях современной медицины в Арабских Эмиратах или Саудовской Аравии.

Третьему коронавирусу — SARS-CoV-2 — удалось не просто ворваться в человеческую популяцию, но и широко распространиться . Значит, где-то может быть и четвертый, и пятый. Кандидатных вариантов, которые могут доставить нам сюрпризы, нашли уже много.

«Страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса»

— Что вы можете сказать о возникшем недавно «Омикроне»?

— Первоначальный переполох и даже некая истерическая реакция на появление штамма «Омикрон» связаны с тем, что там много замен в той части вируса, которая отвечает за прикрепление к рецептору и проникновение внутрь клеток человека.

— Проникновение облегчается?

— Оно меняется и становится более эффективным, но мы пока всего не знаем. Тесты на нейтрализацию вируса занимают достаточно много времени, но биоинформатические исследования уже проведены во многих странах, в том числе и в России. И ученые не нашли ничего такого, что бы ставило свойства вируса с ног на голову. Что плохо в штамме «Омикрон», он точно так же, как и «Дельта», более тропен, то есть способен к взаимодействию с эпителием легких — нижних дыхательных путей . Поэтому «Омикрон» быстрее спускается в легкие, вызывая пневмонию. Это очень тревожно. При заражении «стареньким» коронавирусом у человека от момента заражения до пневмонии проходило до 10–11 дней. За это время можно было приехать из самой дальней деревни в больницу, где тебе окажут квалифицированную помощь. Сейчас это 3–5 дней.

— Почему «Омикрон» возник именно в Африке?

— Штамм «Омикрон» появился в ЮАР и Ботсване, где высокая плотность населения. Здесь на не очень большой территории проживают десятки миллионов людей и один из самых низких уровней вакцинации в мире — всего 25% . Если посмотреть на карту вакцинного охвата, увидим низкий уровень, например, в Афганистане, в Болгарии, где уровень вакцинации близок к юаровскому. Эти темные пятна на карте мирового вакцинного охвата — «кормовая площадка» для вируса. Пока вирусу есть где кормиться, есть где размножаться, он будет мутировать. И страны с низкой вакцинацией будут поставлять нам новые варианты вируса.

— Как распространение «Омикрона» может повлиять на эффективность вакцин?

— Возможно, она будет несколько ниже, но не критично . Точных данных пока еще нет, есть предварительные. По одним данным, эффективность снижается, но не более чем на 40%, не в разы. По другим данным, снижается еще меньше . Что такое снижение эффективности даже на 40%? Это значит, против штамма «Омикрон» будут защищены люди с титром антител не 500 BAU, а 700 BAU. Но после вакцинации это может быть и 1,5 тыс. BAU, и 2 тыс. BAU. То есть уровень защитных антител намного выше, чем нужно для эффективной нейтрализации нового штамма. Не два антитела с ним справятся, а три антитела: «прибегут» на помощь другие, у правильно ответившего на вакцинацию их запас.

— Сейчас всё больше сообщений о разработках лекарств против коронавирусной инфекции. Есть решения на основе полыни и черного перца, компания Pfizer ведет испытания препарата Paxlovid, российские ученые создали препарат МИР-19. Какие разработки наиболее перспективны?

— Противовирусные свойства перца и полыни известны, а фармацевтическая наука так построена, что многие решения находятся методом перебора. Paxlovid действительно испытывают сейчас на генетически разных популяциях. Определенная эффективность у препарата есть, но не 100-процентная.

Препарат МИР-19 разработан на основе новой технологии малых интерферирующих РНК. Эта технология основана на очень глубоком понимании механизмов регуляции вирусного размножения в клетке. Т ехнология предполагает возможность манипулировать с технологической платформой, и она будет работать не только против коронавируса, но и против других РНК-содержащих вирусов, в том числе для лечения ВИЧ-инфекции . Это выглядит очень многообещающе . Дождемся результатов клинических испытаний. Всегда с новыми препаратами вспоминаешь Льва Николаевича Толстого, его «Войну и мир»: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним идти».

Мы видим, что мировая фарминдустрия напряглась, стартовало очень много разработок, в финал могут выйти несколько. Но более чем 100-летняя история медицины на миллиардах людей показала, что лучший препарат против вируса — это профилактика . Лучше не заболеть, чем лечить.

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