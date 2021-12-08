Россия отправила на МКС первых за 12 лет туристов

В этот раз корабль под командованием космонавта Александра Мисуркина доставит на орбиту японского миллиардера и мецената Юсаку Маэдзава и видеорежиссёра Йозо Хирано. Они должны провести на МКС 12 дней. На станции они планируют снимать видео для youtube.

После 2009 года места в «Союзах» были заняты американскими астронавтами, за доставку которых НАСА платило Роскосмосу приблизительно по 80 миллионов долларов. Теперь их отправляют на орбиту кораблями частной компанией SpaceX. Освободившиеся места Россия продаёт, по разным данным, по цене от 30 до 50 миллионов долларов.

Очередь российских космонавтов, совершающих полёты ради научной работы, расписана на несколько лет вперёд. В июне космонавт Сергей Крикалёв был снят с должности исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам за нарушение корпоративной этики, после того как раскритиковал идею занять места в «Союзе» актёрами.