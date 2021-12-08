Россия отправила на МКС первых за 12 лет туристов

Впервые за 12 лет Россия отправила на МКС космических туристов. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным кораблём «Союз МС-20» стартовала с космодрома Байконур утром 8 декабря. Трансляцию запуска вёл youtube-канал Роскосмоса. Как сообщает «Голос Америки», за полёт туристов госкорпорация получает в два-три раза меньше, чем ей платили Соединённые Штаты за отправку астронавтов.
Роскосмос и американская компания Space Adventures семь раз отправляла туристов на российский сегмент МКС, в последний раз они летали туда в 2009 году. А в октябре Россия отправила на орбиту съёмочную группу для съёмок художественного фильма.
Поделиться ссылкой:
Падтрымаць «Народную Волю»
Добавляйтесь!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!