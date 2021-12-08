Штамм “омикрон” коронавируса разделился на две генетические версии

В австралийском штате Квинсленд ученые выделили генетический “подвид” нового штамма коронавируса “омикрон”, пишут РИА Новости.

Его обнаружили в образцах второго заразившегося “омикроном” австралийца, недавно прибывшего из Нигерии, рассказала министр здравоохранения Квинсленда Иветт Д’Ат.

“Я хочу выразить огромную благодарность нашим судебно-медицинским и научным службам, потому что их работа с международным комитетом привела к переклассификации “омикрона” на два подвида, и оба они есть здесь, в Квинсленде“, — отметила она.

Врач-инфекционист и микробиолог из Австралийского национального университета профессор Питер Коллиньон считает, что новый субвариант, вероятно, распространится по разным частям земного шара, однако называть его новым штаммом нельзя.

“Не думаю, что это можно назвать новым вариантом, это подтип. Новый вариант означает серьезное изменение по сравнению с теми штаммами, которые у нас уже были“, — объяснил ученый.

Как передает 9News со ссылкой на экспертов, новая разновидность SARS-CoV-2 сохранила примерно половину генетических изменений “омикрона”. Однако, по словам исполняющего обязанности главного врача Австралии Питера Эйткена, в отличие от предшественника у субварианта нет такого качества, как “выпадение S-гена”. Предположительно, из-за этого его сложнее выявлять ПЦР-тестом.

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