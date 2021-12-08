Налоги — надежный инструмент для поиска необходимых резервов, к которому всё чаще прибегают экономические власти. Газета «Белорусы и рынок» попыталась разобраться, какие новые налоги ждут нас в ближайшем будущем и какую выгоду государству они могут принести?

В этом году в Беларуси появился новый налог — на выезд за границу. Белорусы, желающие на своих авто выехать в другие страны через наземные контрольно-пропускные пункты, должны заплатить одну базовую величину — 29 рублей. Следующий год в плане налогов будет куда более насыщенным. В настоящее время идет обсуждение проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Насколько стало известно, самые большие новшества ждут индивидуальных предпринимателей, владельцев квартир и интернет-магазины. Но обо всем по порядку.

Налоги для ИП

Сейчас многие ИП платят налог по упрощенной схеме — 5 %. Так вот, налог для ИП может возрасти до 16 %. Помимо самого налога, отмена упрощенки вынудит предпринимателей нанимать бухгалтера, чтобы вести сложный учет. По оптимистичной оценке экспертов Минского столичного союза предпринимателей и работодателей, суммарно предприниматели понесут расходы около 1 млрд рублей в год. Эксперты передачи «Умные люди» на YouTube-канале «Белорусы и рынок» предположили, что часть ипэшников закроется, а часть «уйдет в тень».

Налог на квартиру

Сейчас физические лица платят налог на недвижимость, если владеют двумя и более объектами. Платится налог раз в год в размере 0,2 % от стоимости жилья. При этом первый объект не облагается налогом. Минфин предлагает, чтобы в следующем году налог платили владельцы даже одной квартиры. Освободят от него пенсионеров, инвалидов, несовершеннолетних, военнослужащих и участников Великой Отечественной войны. В результате налог на недвижимость станут платить на 1,5 млн белорусов больше, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Екатерина Зарецкая. Налог на недвижимость на стандартную квартиру площадью 60 кв. м в год составит от 27 рублей в райцентрах и до 48,6 рубля в Минске.

Налог на второй и последующие объекты недвижимости — это отчасти налог на богатство. Но депутат Палаты представителей Андрей Савиных высказался за введение полноценного подобного налога в Беларуси: «Если человек имеет несколько квартир, машин или домов, то здесь должна быть прогрессивная ставка налога, — сказал депутат. — Думаю, мы в этом направлении идем, в этом направлении движется весь мир, рано или поздно это будет сделано».

Правда, Минфин позже сообщил, что не рассматривает введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога, в том числе ввиду небольшого имущественного расслоения по доходам граждан.

НДС для иностранных интернет-магазинов

Сейчас такие иностранные компании, как Aliexpress, Ozon, Wildberries, не платят НДС при доставке товаров в Беларусь. В следующем году ситуация может измениться.

«Введение налога на добавленную стоимость уравняет условия и подтолкнет к тому, чтобы те магазины зарегистрировались как субъекты хозяйствования и платили налоги со своих доходов здесь, в наш бюджет», — рассказал в госСМИ министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

Минфин пока не называет размер налога. Стандартная ставка НДС в Беларуси составляет 20 %. Можно предположить, что введение НДС отразится на стоимости товаров.

Михаил ЧЕПИКОВ, старший преподаватель кафедры международной политической экономии экономического факультета БГУ:

— Бюджет сейчас находится в очень тяжелом состоянии: наполняемость снижается, а заимствования на внешнем рынке ограничены. Вводя новые налоги, правительство пытается хоть как­то наполнить бюджет. Кроме того, есть такая версия, что новые налоги вводятся как результат подписания интеграционных карт с Российской Федерацией, один из пунктов в которых— гармонизация налоговых систем двух стран.

Скажу так: налоги сами по себе нашей экономике нужны. Вопрос в том, когда вводить налоги и как их тратить. Правительство эти вопросы не обсуждает. Видимо, наука макроэкономика нашим чиновникам не интересна.

С точки зрения налогоплательщиков хорошего времени для введения новых налогов и повышения старых нет, налогоплательщики все равно останутся недовольны. С точки зрения макроэкономики существует время, когда лучше вводить налоги и когда их лучше отменять. Наименее болезненно вводить новые налоги во время роста экономики. При слабой или падающей экономике, налоги — прямой путь к сокращению налоговой базы.

Приведу медицинскую аналогию. Нужно ли человеку прививаться? Если он здоров, то вакцина пойдет ему на пользу. Если организм ослаблен, то вакцина принесет ему еще больше вреда.

В эпидемию доходы бизнеса и физических лиц, мягко говоря, не растут, а если у кого­то и растут, то довольно медленно. Очевидно, что новые налоги не стимулируют тех же ИП продолжать экономическую деятельность, а наоборот, ведут к закрытию бизнеса. В кризисное время новые налоги для физлиц приведут к снижению их экономической активности, а она и так на спаде.

Второй момент. На что будут потрачены собранные налоги? Бюджет наполняется за счет негосударственного сектора. Деньги берут у бизнеса и вкладывают в убыточный государственный сектор. Причем если бы налоги вкладывались в зарплаты врачей и учителей, то в этом еще можно было бы усмотреть смысл: зарплаты в этих сферах на 30 % ниже средней зарплаты по стране. В реальности же налоги вкладываются в изначально убыточные отрасли и предприятия, иными словами закапываются в песок. Предприятия вроде «Гомсельмаша» не возвращают деньги в экономику в виде налогов и зарплат рабочим. Какие там высокооплачиваемые рабочие места, если предприятие убыточно! Такая же ситуация с внешними государственными заимствованиями: правительство берет в долг под процент и вкладывает в субъекты хозяйствования с негативными налогами.

Недавно СМИ растиражировали новость о достижениях белорусского сельскохозяйственного сектора: экспорт сельхозпродукции составил 4,5 млрд долларов. Действительно, сумма большая. Удачно продали, получили выручку, вроде бы все хорошо. Однако никто не говорит, во что обошлось производство этой продукции. Есть ли прибыль? Общая сумма и физический объем экспорта, по большому счету, ни о чем не говорят. Гораздо интереснее было бы услышать, что сельхозпредприятия чистыми заработали миллиард долларов: стали суперприбыльными, подняли зарплату работникам. Но таких новостей, к сожалению, нет.

К этому стоит добавить, что значительная часть белорусского продовольствия была продана на российском рынке. Российские производители того же молока протестуют, что приходят белорусы и демпингуют. Парадокс: чтобы наращивать экспорт, мы на протяжении многих лет вкладываем в свои сельскохозяйственные комплексы огромные деньги, 6–8 % ВВП, а продаем продукцию по заниженным ценам.

В нынешних условиях решение о введении новых налогов выходят за рамки экономической рациональности. Вспоминается высказывание: «Нет таких издержек, на которые я бы не пошел за чужой счет». Наше правительство легко принимает нерациональные решения, потому что они будут реализовываться не за их счет. Экономический подход — это всегда сравнение выгод и издержек. Правительство задается вопросом, как наскрести по сусекам и наполнить бюджет, а нужно думать над тем, как улучшить экономику страны в целом.

Владимир КОВАЛКИН, эксперт по вопросам реформы государственной службы:

— На мой взгляд, данные налоги бюджету особо не помогут. В первую очередь пострадают ипэшники. Пострадают те, кто вынужден часто ездить через границу, например предприниматели, занимающиеся приграничной торговлей. В общем, получается, что налоги должны платить те, кто зарабатывает себе на жизнь сам, а не просит помощи у государства. Конечно, поборы отразятся на благосостоянии предпринимателей и их семей.

Налог будут платить и владельцы квартир. Подобный налог существует и в других странах. Но здесь важно учесть контекст: когда и при каких условиях вводится налог на жилье. За рубежом такой налог, как правило, соотнесен с достатком человека и его возможностями платить налог. Потому что первая квартира может быть нажита трудно. Квартира может быть маленькой, а может быть элитным жильем на 300 квадратов. В Беларуси предполагается, что все будут платить одинаковый налог. Таким образом, речь идет не об общественной справедливости, а о том, чтобы немного пощипать денег с тех, кого власти называют буржуйчиками.

Общая сумма всех собранных новых налогов не окажет принципиального влияния на экономику Беларуси. На этих крохах далеко не уедешь. Гораздо больше пользы принесла бы отмена санкций. Тогда бы в страну пошли инвестиции, увеличилось количество рабочих мест и зарплаты. И можно было бы рассчитывать на быстрый рост экономики.

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