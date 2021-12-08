Санкции и обострение политических отношений не повлияли на реальные экономические отношения. Страны Европы, Америки и Карибского бассейна стали лидерами по закупкам белорусского продовольствия.

За январь-октябрь 2021 года экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья вырос на 14,1 %, за рубеж поставлено товаров на сумму около 5,4 млрд. долл. США.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, белорусское продовольствие в январе-октябре поставлялось в 106 стран мира. Кроме того наблюдался рост поставок практически во все регионы:

Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 10,4%;

в страны Азии и Океании – на 33,4%;

в страны ЕС – на 41,4%;

Америки и Карибского бассейна – на 56,5%;

в страны Африки – на 9,7%;

экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 32,9%.

В целом поставки в страны дальнего зарубежья, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, увеличились на 38,3%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 8,9%, говядины – на 16,5%, колбасных изделий – на 34,0%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яйца – на 35,8%, картофеля – на 57 %, масла рапсового – на 79,3%.

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