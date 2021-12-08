Без секса Метавселенную Цукерберга ждет провал

Журналистка американского молодёжного журнала Vice Саманта Коул усомнилась в успешности проекта Метавселенной Марка Цукерберга, поскольку в ней нет даже намека на секс. Виртуальные миры последних 30 лет включали в себя секс, а Facebook его почти полностью запретил и теперь может превратиться в «религиозную антиутопию».

Ранее глава Facebook объявил о смене названия компании на Meta и создании Метавселенной — виртуального мира, в котором будут работать онлайн-сервисы, игры и приложения. Пользователи смогут создавать цифровые аватары и проводить время в виртуальном пространстве вместе.

Среди разработчиков игр есть шутливый показатель — Time to Penis (TTP). Он показывает, сколько времени проходит до того момента, когда пользователи смогут изобразить в игре половой член. Чем свободнее правила игры, тем проще вставить в игру пенис в виде рисунка, формы из предметов и т. п. В каких-то играх TTP очень мал, в других разработчики стремятся сделать этот показатель бесконечным. Например, создатели LEGO Universe выделили целую команду разработчиков, которые занимались только этой проблемой. Попытки не увенчались успехом, поскольку конструктор позволяет собирать предметы любой формы. Всем пользователям известна жесткая позиция Facebook в отношении модерации. Из-за суровых правил в Instagram часто в бан попадают сравнительно невинные фотографии и даже произведения искусства, а аккаунты секс-просветителей и секс-брендов блокируют модераторы. Коул отмечает, что любые попытки создать виртуальный мир с широким набором действий для пользователей неизменно приводят к попыткам людей изобразить виртуальный половой акт. Первые онлайн-миры, такие как Multi-User Dungeons и Second Life, отличаются крайне малым показателем TTP. И разработчики чаще всего не препятствуют такому творчеству пользователей. Журналистка полагает, что эта проблема неизбежно возникнет и перед создателями Метавселенной. Кто-то из пользователей обязательно захочет начать экспериментировать с цифровыми аватарами и создать форму полового органа. В итоге модераторам придется запрещать все больше и больше вещей и действий, так как пользователи будут пытаться обойти запреты. В итоге, пишет Коул, Метавселенная может превратиться в «религиозную антиутопию», в которой будет множество странных ограничений. Вопрос заключается в том, захотят ли пользователи перейти из совершенно свободного мира Second Life в стерильную атмосферу Метавселенной.

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