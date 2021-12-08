Беларусь может озолотиться на пломбах для фур

Правительство Беларуси приняло постановление, согласно которому все ввозимые автотранспортом с территории Польши в Беларусь грузы обязательно должны оснащаться спутниковыми навигационными пломбами. А цены на пломбы были подняты в два раза.

Навигационная пломба – устройство, помогающее отслеживать передвижение грузов. Устанавливается на границе, а снимается таможней в конечном пункте следования грузовика. На территории Беларуси устройства устанавливаются в 12 автомобильных пунктах таможенного оформления. По три таких пункта находятся на границах с Украиной и Польшей, два – с Латвией, четыре – с Литвой.

С июля прошлого года грузы, которые проезжали через белорусскую границу, пломбировали на выборочной основе. Цена аренды пломбы составляла 3 базовые величины. С 30 августа фуры, перевозящие международные грузы из Литвы были обязаны использовать навигационные пломбы, а цена на опломбирование выросла до 5 базовых.

Согласно документу, пломбы должны использовать и при перевозке товаров с территории Польши. Цена пломбы для транзитных грузов из Литвы и Польши теперь составит 10 базовых (или 290 рублей). Это прописано в постановлении Совмина №699 от 6 декабря.Стоит отметить, что при этом литовским перевозчикам дали месяц на подготовку к изменениям. Новое же постановление вступает в силу сразу, после официального опубликования (08.12.2021 года).

Но это не будет касаться грузов, которые идут транзитом из России в Калининградскую область и обратно, тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения, а также в случае таможенного сопровождения.

Сколько заработает Беларусь на нововведении?

Ответ на этот вопрос искал и считал телеграм-канал “Эканоміка па-беларуску”.

По информации Таможенного комитета, за 2020 год через белорусскую границу в ЕАЭС проехало более 2,3 млн грузовых автомобилей. Это около 6,5 тыс. грузовиков в день.

Если базовую величину считать за 31 рубль (до такого уровня ее планируют поднять в 2022 году), а пломбами охватить еще и границу с Украиной и Латвией, то выходит около 713 млн рублей дохода на ровном месте: 2,3 млн × 10 × 31 руб.

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