Австралия вслед за США объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм-2022 в Пекине (Китай). Это означает, что австралийские политики не будут присутствовать на Играх. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Ранее о соответствующем решении объявили Соединённые Штаты Америки.

Также в Олимпийском комитете Австралии заявили, что дипломатический бойкот не повлияет на 40 австралийских спортсменов, которые, как ожидается, примут участие в зимних Олимпийских играх, сообщает Reuters.

«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее, австралийские спортсмены поедут», — приводит слова Моррисона Reuters.

Другие учасники не спешат присоединиться к бойкоту.

Британия рассматривает возможность одобрения ограниченного участия правительства в мероприятии в китайской столице, которое не приведет к полному дипломатическому бойкоту, сообщила в среду газета Telegraph.

Япония рассматривает возможность отказа от отправки членов кабинета министров на Игры после того, как Соединенные Штаты объявили о своем дипломатическом бойкоте, сообщила в среду газета Sankei Shimbun Daily со ссылкой на неустановленные правительственные источники.

Представитель президента Южной Кореи заявил, что в настоящее время страна не рассматривает вопрос о дипломатическом бойкоте.

Администрация президента Джо Байдена объявила бойкот ссылаясь на геноцид в отношении религиозных меньшинств в Синьцзянском регионе Китая. Китай отрицает все нарушения прав человека.

Американский дипломатический бойкот, продвигается в течение нескольких месяцев некоторыми членами Конгресса США и правозащитными группами. Происходит это несмотря на усилия по стабилизации отношений между двумя странами: в прошлом месяце, например, состоялась видеосвязь между Байденом и Си Цзиньпином.

Если другие страны не присоединятся к бойкоту, это подорвет идею о том, что нарушения прав человека в Китае неприемлемы, заявила Бонни Глейзер, эксперт по Китаю из Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.

“Единственный доступный нам вариант-попытаться привлечь как можно больше стран присоединиться к нам в этой коалиции”, – заявил Глейзер на слушаниях в Конгрессе США во вторник.

Зимние игры начнутся примерно через шесть месяцев после завершения Летних игр в столице Японии Токио после годовой задержки из-за пандемии COVID-19. Олимпиада 2022 года пройдёт с 4 по 20 февраля.

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